Mina Bonino es una de las WAGs más activas del Real Madrid. Sin embargo, en las últimas semanas publica bastante menos contenido. Se desconoce si la familia ha tenido que hacer frente a algún problema importante, pero de sus últimas palabras se extrae que ha ocurrido algo y que poco a poco irán superándolo.

«Esta semana fue una de las más difíciles que nos tocó pasar, pero ahí estás vos con tu sonrisa tratando de darnos ánimos y dándolo todo por nosotros. Sé que esté título lo querías para aliviarnos un poco el dolor, pero a nosotros no nos tenes que demostrar nada porque siempre vamos a estar ahí, en las buenas y en las malas. Ahora nos toca pasar por unos meses difíciles, pero vamos a salir de esta y de todas las que vengan y todo quedará en una anécdota», publicó la periodista argentina, que recibió cientos de miles de likes rápidamente.

Una Mina Bonino que en su día contó cómo era su vida antes de conocer a Fede Valverde, como cuando fue a Madrid a ver un partido de River Plate. «Viajé a Madrid de un día para otro. Me saqué un pasaje de ida. No me saqué el de vuelta porque valía un huevo y medio y no llegaba. En Madrid me quedé en un hostel de tres euros la noche. Había tres hinchas de River, un viejo y un ruso, imagínate esa mezcla… Comía lo que había. Iba al supermercado y las muestras que había, que estaban las promotoras dándote quesitos, sandwichitos… yo agarraba todo para no pagar».