Alba Casillas habla claro sobre sus líos con varios futbolistas del Real Madrid

Alba Casillas es una conocida influencer que en su día dio mucho que hablar por ser prima de Iker Casillas. Hace unos años participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, y desde entonces llama mucho la atención el cambio físico que ha experimentado. La madrileña también fue una de las concursantes de la séptima edición de La isla de las tentaciones junto a su novio Rober, pero no duraron mucho en este reality. Ahora, la joven está dando mucho que hablar de nuevo tras hablar sin tapujos de sus líos con futbolistas.

Cuestionada por ello en numerosas ocasiones a través de las redes, la de Ávila ha querido responder con rotundidad en su canal de Mtmad, un vídeo en el que no deja en muy buen lugar a los jugadores por cómo suelen portarse con chicas como ella. «Relación, relación relación, la verdad es que tampoco ya que yo a una relación le llamo a algo que ya lleva un año, no meses y famosos, aunque la gente piense que me he triscado a medio Real Madrid…», comienza.

«Sí que me han escrito, pero para mi un futbolista me aporta lo mismo que una pelota, la hago así la boto, ósea que me da exactamente igual. Sí que podría haber hecho mil mierdas con toda esa gente, pero ellos, con todos los respetos, me apestan, porque son gente que te trata como si fueras un chuletón de buey. Cariño yo no soy un chuletón de buey, yo soy un Joselito, entonces no. Además, es para luego contárselo a sus amigos, todo ese rollo no, a mi lo fácil no me gusta», añade Alba Casillas sin ningún pelo en la lengua.

Alba Casillas (concursante LIDLT y MyHyV) habla en su canal de MTMAD sobre EL PELIGRO de LAS OPERACIONES ESTÉTICAS y su problema con su operación de pecho. Tuvo que operarse 4 veces 😨 Lo importante que es pronunciarse sobre estos temas. GRACIAS 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/wBbMDOTysq — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) February 3, 2024

Hace unas semanas, Alba Casillas dio también mucho que hablar por lo que dijo de su primo Iker. Ambos mantienen una buena relación a pesar de llevar vidas aparentemente muy distintas y tener personalidades muy diferentes. De hecho, de vez en cuando tienen tiempo para verse y hacer juntos un plan de primos, como recientemente que salieron a cenar juntos a un conocido restaurante en Madrid. Después dieron una vuelta en el coche del ex futbolista y todo ello fue mostrado por la propia Alba en las redes sociales.

El buen rollo es tal que la influencer puso en un aprieto a Iker, quien siempre ha intentado ser discreto acerca de su vida privada, hablando de él en tono de broma. «Mi primo está como un conejo haciendo porra todos los días… Es un semental. Como mi perro. Todo el día con la churra fuera», dijo sobre sus relaciones sexuales. «Eso no lo cuelgues. Madre mía… Mira que yo pensaba que ibas a estar un día centrada», decía Iker Casillas mientras conducía.