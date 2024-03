Carlos Martínez revoluciona las redes con sus comentarios durante el Real Madrid-Celta

Carlos Martínez fue, una vez más, el encargado de liderar la retransmisión del Real Madrid-Celta en Movistar+ correspondiente a la 28ª jornada de la Liga EA Sports y que se ha disputado en el Santago Bernabéu. Como es habitual, sus comentarios durante el choque no han pasado desapercibidos para los usuarios de las redes sociales, sobre todo tras cualquier polémica decisión de Melero López, colegiado encargado de dirigir el choque. Ahí es donde más publicaciones se han escrito en torno a la figura del mítico periodista, encargado de narrar la Liga en Movistar+ (antes Canal+) desde principios de la década de los noventa.

Carlos Martínez ha estado acompañado durante la retransmisión en la cabina de comentaristas por el también periodista y analista Axel Torres, el ex jugador y ex entrenador del Real Madrid Bernd Schuster mientras que Edu Aguirre se encontraba a pie de campo siguiendo de cerca todo lo que acontecía en el césped y realizando las entrevistas.

El partido en el Santiago Bernabéu comenzó de manera muy distinta a como lo hizo en Champions frente al Leipzig. El Real Madrid saltó al césped con una actitud muy diferente queriendo dejar el partido resuelto lo antes posible aunque en la primera mitad solo pudiera anotar un gol, obra de Vinicius.

Mingueza apretando en la presión como un tigre mientras Carlos Martínez nos cuenta que casi se queda paralítico — superninio (@super_ninio) March 10, 2024

El Real Madrid se marchó al descanso con solo un gol de ventaja, una renta demasiado corta para la superioridad que el equipo había demostado. Modric y Camavinga eran los dueños del centro del campo, incluso el francés se atrevió a disparar en varias ocasiones buscando el gol.

El árbitro es el único CULPABLE, el primer agarrón, deja seguir pero con el de Mingueza repetido y estirado en el tiempo lo deja seguir, pero que vas a dejar seguir hdp!!!! Y LE SACA AMARILLA A VINI y a Mingueza, después Carlos Martínez la describe, pues el malo es Vini — Maruto85 (@Maruto85s) March 10, 2024

Ya en la segunda mitad, cuando mejor estaba el Celta y a los de Ancelotti más les estaba costando hacerse con el control del juego y crear ocasiones, llegó el segundo tanto, obra de Rüdiger, que cabeceó de forma impecable un córner. Este gol fue la puntilla para el equipo de Rafa Benítez que, automáticamente, bajó los brazos, lo que provocó que encajaran dos goles más.

En esta de Manquillo sobre Vinicius no pide Schuster que se prohíba el contacto en el fútbol ni tienes a Carlos Martínez leyendo un obituario — superninio (@super_ninio) March 10, 2024

El tercer tanto no tardó en llegar. En esta ocasión, la mala fortuna acompañó a Carlos Domínguez, futbolista del Celta, que introdujo el balón en su propia portería al intentar despejar un centro. Sin duda, una jugada desafortunada que amplió la distancia en el marcador. Ancelotti, que ya había dado entrada a Joselu en sustitución de Rodrygo, decidió entonces premiar a Arda Güler con algunos minutos y el turco, de nuevo, no desaprovechó la ocasión que le brindó el técnico italiano.

¿Recordáis a los de Movistar con Carlos Martínez a la cabeza tan indignados como hoy cuando le hicieron estas entradas a jugadores del Real Madrid?, pero oye que Florentino tiene a sueldo a los medios. pic.twitter.com/MQvah6U5Du — Fran (@Fran_J9RMCF) March 10, 2024

Debut goleador de Arda Güler

El cuarto tanto fue obra del joven y talentoso jugador turco que no falló en el mano a mano ante Vicente Guaita tras una gran asistencia de Dani Ceballos que había entrado también unos minutos antes. Güler solventó con mucho aplomo la ocasión de gol y consiguió estrenar su casillero particular como jugador madridista.

Una goleada más que necesaria tras la mala imagen ofrecida en Champions a pesar de conseguir la clasificación para los cuartos de final. El Real Madrid sigue líder destacado y camina con solidez hacía el que sería su 36º título liguero. La diferencia con respecto al Girona, segundo clasificado, continúa siendo de siete puntos mientras que con el FC Barcelona, tercero en discordia, asciende a ocho.