Pedro Porro desvela los deseos de Kane: «Si ficha por el Real Madrid estaríamos tan contentos como él»

Harry Kane es el objetivo número uno del Real Madrid para reforzar la delantera tras la marcha de Karim Benzema y parece ser que los deseos del inglés también podrían ser los de recalar en el Bernabéu. Al menos así lo ha dejado caer Pedro Porro, compañero del británico en el Tottenham que ha opinado sobre una de las contrataciones estrellas de este verano.

«Si decide irse al Real Madrid vamos a tan contentos como él o más», afirmó Pedro Porro en la presentación de su campus sobre el posible fichaje de Harry Kane por el Real Madrid. Su compañero de equipo parece que dejó claros los intereses de un futbolista británico que está en la pole para fichar por el Real Madrid.

Eduardo Inda ya avanzó en El Chiringuito de Jugones que Harry Kane podría pedir el transfer request esta semana para forzar su salida rumbo al Real Madrid en el que sería su penúltimo año antes de finalizar contrato con el Tottenham.

«Luego hay otro jugador que es Harry Kane, que está pensándose pedir el transfer request. Me dicen que el Tottenham tiene difícil vendérselo a otro club inglés, no quieren. Quiere venir a Madrid y su intención es clara. Me dicen en el Madrid que tiene más posibilidades el alemán que el inglés», afirmó el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.