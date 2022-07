La Roma está apretando para hacerse con los servicios de Isco Alarcón. El conjunto que dirige José Mourinho busca un refuerzo para el centro del campo para cubrir el hueco que ha dejado Mkhitaryan con su salida al Inter de Milan. La buena relación del agente del malagueño, que es el mismo que el del técnico, Jorge Mendes, con el club italiano acerca al futbolista a la Serie A.

El ex del Real Madrid está libre después de no renovar su contrato con el club blanco. Su agente rastrea el mercado en busca de las diferentes opciones para su representado. Al de Arroyo de la Miel no le han faltado pretendientes en Inglaterra, España y otros equipos de Italia, sin embargo todo apunta a que la Roma será su destino final.

Isco contaba con propuestas de Sevilla y Betis. Pellegrini, que ya le tuvo en el Málaga, quería incorporarlo a sus filas en busca de dar un salto de calidad a la plantilla para intentar pelear por los puestos de Champions el próximo curso. El problema para los verdiblancos es que el jugador quería disputar la Liga de Campeones y esa plaza la ocuparon los de Julen Lopetegui.

No obstante, el límite salarial de los hispalenses complica mucho el fichaje de Isco por el Sevilla por lo que al ex madridista se le cerraban todas las puertas en España. La Roma se ha quedado como el gran candidato pese al interés de clubes como el Newcastle, y según apunta el diario AS el fichaje del español por el cuadro romanista se podría cerrar en los próximos días.