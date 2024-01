Kepa no quiere volver al Chelsea: «Ama al Real Madrid»

Kepa Arrizabalaga estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid en el mercado de invierno de la temporada 2017-2018. El portero y el club blanco ya habían alcanzado a un acuerdo pero Zinedine Zidane, por aquel entonces entrenador del equipo de Concha Espina, paralizó la contratación cuando ya se buscaba fecha para la presentación. El francés no quiso prescindir de Keylor Navas, ni de Kiko Casilla y no dudó en echar un pulso a la directiva del club que veía en el fichaje del cancerbero vasco un fichaje de club para una década puesto que Kepa tenía 24 años en aquel momento. Ahora, el español no quiere volver a Londres. Quiere continuar en España y en el Real Madrid.

Finalmente, el portero acabó renovando con el Athletic de Bilbao y en el mismo verano de 2018 el Chelsea enloqueció y abonó su cláusula de rescisión que ascendía a 80 millones de euros. Hasta la fecha, la máxima cantidad que se ha pagado por un portero. Pero su historia en el club londinense nunca terminó de cuajar, ni con Lampard, ni con Sarri. Su anhelo era recalar en el Santiago Bernabéu y sentía que había perdido una oportunidad de oro de hacerlo.

Pero, las vueltas que da la vida, en 2023 volvió a pasar el tren del Real Madrid debido a la lesión de larga duración de Courtois y esta vez el portero español no estaba dispuesto a dejarlo pasar. “Pochettino quería que me quedase y me aseguró que iba a jugar pero yo sentía que era el momento de un cambio de aires”, dijo Kepa en una entrevista en el mes de septiembre, recién aterrizado en Madrid. Lo que ocurría es que ese cambio de aires estaba programado para que fuera a Múnich, al Bayern, de la mano de Thomas Tuchel que ya había convencido al guardameta. Pero la lesión del portero belga del Real Madrid aceleró el proceso y, en cuestión de días, acabó recalando en el club blanco. Esta vez sí.

Kepa, preocupado por su futuro

Lo hizo en forma de cesión, es decir, a final de temporada Kepa deberá volver al Chelsea siempre y cuando el Madrid no haga un esfuerzo por quedárselo. Y esa es la lucha del portero. Siente que es la oportunidad de su vida, la que no pudo ser hace seis años, y no está dispuesto a dejarla pasar. Pero, de momento, su paso por el Bernabéu entre lesiones y fallos puntuales tiene luces y sombras a partes iguales.

Según publica The Sun, el vasco está preocupado por su futuro. No quiere ni oír hablar de regresar a Londres y hará todo lo posible para revertir la situación toda vez que parece que Lunin se ha hecho con la titularidad. La información que sobrevuela la actualidad blanca apunta a que Kepa se encuentra anímicamente tocado tras su fallo frente al Atlético de Madrid el pasado miércoles. Es un momento crítico en la temporada, en la que Ancelotti está decidiendo qué portero será titular en las principales competiciones y Kepa teme haber perdido su oportunidad.

El portero español sabe que su futuro está lejos de Stamford Bridge porque este verano el club londinense ha fichado dos nuevos porteros: el español Robert Sánchez y el serbio Djordje Petrovic. Además, ambos están cuajando una gran temporada a las órdenes de Mauricio Pochettino. Por tanto, si cuando su préstamo en el club blanco expire no existe opción de continuar en el Real Madrid, todo hace indicar que tendrá que buscar un nuevo destino.