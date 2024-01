Kepa Arrizabalaga fue el elegido por Carlo Ancelotti para jugar el derbi contra el Atlético de Madrid perteneciente a la semifinal de la Supercopa de España que se está celebrando en Riad, capital de Arabia Saudí, y el resultado no se puede decir que fuera el esperado. Si bien es cierto que Ancelotti respaldó la actuación del meta vasco ante los rojiblancos, la realidad es que los dos tiros a puesta con cierto peligro acabaron besando las redes de los madridistas, mientras que en el tercero falló en la salida y terminó viendo como un balón que golpeaba en la espalda de Morata terminaba dentro.

«Ha hecho un buen partido en mi opinión. En los dos primeros goles no pudo hacer nada y en el tercero puede que le molestara el salto de Morata. Ya veremos cuál es el portero de la final», explicó Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro que enfrentó a Real Madrid contra el Atlético. Obviamente, el italiano en ningún momento va a expresar lo que piensa realmente ante los medios, pero el debate, poco a poco, se va tornando en problema.

Kepa no está cómodo y lo transmite dentro del terreno de juego. El portero, de repente, se ha encontrado con una situación que no esperaba. De aterrizar en el Real Madrid con la etiqueta de titular, una lesión en el calentamiento previo al duelo contra el Sporting de Braga que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu le mandó a la enfermería y despejó el camino a Lunin, que aprovechó al máximo su oportunidad.

Esta situación, donde Kepa poco puede controlar, ya que no depende de él, le ha generado una desconfianza que en la semifinal contra el Atlético transmitió a sus compañeros. Es cierto que salvo en el tercer gol, no cometió ningún error grosero, pero también es verdad que no paró ninguna de las pelotas que debía parar. Y el portero del Real Madrid está para eso.

Un debate que puede ser problema

La situación de la portería del Real Madrid cambió gracias al excelente rendimiento de Lunin durante la baja de Kepa por lesión. El ucraniano se puso bajo palos y sus grandes actuaciones obligaron a cambiar el pensamiento del propio Carlo Ancelotti, que pasó de asegurar que Kepa volvería a ser el portero titular de los blancos en cuanto regresase de sus dolencias a mantener al ucraniano mientras el vasco veía los partidos en el banquillo. Después, comenzó una rotación que da la sensación de que finalizará más pronto que tarde.

No obstante, antes Ancelotti tiene que asumir quién será el portero del Real Madrid en la final de la Supercopa de España y la decisión no es sencilla, ya que haga lo que haga puede dejar víctimas. Si sigue apostando por Kepa, a pesar de no haber estado bien, para darle confianza, podría ser injusto con un Lunin que también se merece jugar, mientras que si es el ucraniano el que juega, podría ser el golpe de gracia a la confianza del vasco.

En definitiva, la situación está lejos de ser sencilla de gestionar para Ancelotti, pero más pronto que tarde tomará la decisión definitiva. El italiano ha iniciado un casting que tiene muchas opciones de finalizar en Arabia y, la realidad, es que Kepa, por el momento, ha perdido puntos. Veremos si el domingo tiene otra oportunidad para sumarlos o es turno para Lunin.

Otros momentos complicados de Kepa

Kepa puede seguir presumiendo a día de hoy de ser el portero más caro de la historia. Nadie ha pagado por un arquero 80 millones de euros, como sí hizo el Chelsea al Athletic en el verano de 2018. Pero su carrera también ha estado llena de contratiempos extraños. El primero, curiosamente, está relacionado con el Real Madrid. Meses antes de ir a Londres, en aquel mercado de invierno, llegó a pasar reconocimiento médico con la entidad madridista, pero Zidane decidió frenar el fichaje.

Meses después se fue al Chelsea, donde fue intocable hasta que Frank Lampard se cruzó en su camino y todo cambio. El ex jugador del Chelsea decidió darle la titularidad a Mendy y, tras el cese del entrenador inglés, Tuchel mantuvo esa apuesta. Cayó el alemán, previa conquista europea, y llegó Potter, lo que permitió al vasco volver a ser titular. El pasado curso, los londinenses volvieron a confiar en Lampard, pero Kepa ya no se movería, aunque en verano ficharon a Robert Sánchez, lo que le abrió de par en par la puerta de salida… con rumbo al Bernabéu.

Y con España también le ha tocado sufrir. Luis Enrique decidió no contar con él, pero con la llegada de Luis de la Fuente se daba por hecho que volvería, no sólo a ser internacional, sino también titular. Siempre había sido el portero del riojano en las categorías inferiores. En la primera convocatoria, sin Unai Simón, así fue, pero tras regreso del meta del Athletic pasó a ser el segundo portero, condición que aún mantiene.