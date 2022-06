Colocan a Edin Dzeko en la órbita del Real Madrid

Edin Dzeko está en la agenda de posibles fichajes del Real Madrid. El delantero bosnio anotó 13 goles en la última Serie A vistiendo la camiseta del Inter y ahora todo apunta a que saldrá del club neroazzurro después de que se especule con el regreso de Romelu Lukaku. El ariete belga dejaría sin sitio a un Dzeko que suena como posible suplente de lujo de Karim Benzema.

A sus 36 años, el ex del City y de la Roma no ha perdido ni un ápice de su efectividad como demuestran sus cifras goleadores y sería un fichaje low-cost para apuntalar la posición de delantero centro del Real Madrid. Ni Mariano ni Jovic gustan a un Carlo Ancelotti que sigue asiduamente la Serie A y que no vería con malos ojos la llegada de un delantero experimentado y con gol.

El pasado verano, el Inter pagó 1,5 millones a la Roma por un Dzeko que termina contrato en 2023. El club lombardo no podría problemas a una hipotética salida del delantero puesto que su sueldo es bastante elevado para las arcas del club.

Según informa Sport, Dzeko tiene muchas ganas de probar en el fútbol español tras haber conseguido jugar a un gran nivel en la Bundesliga, Premier League y en la Serie A. El futbolista tiene también como pretendiente a un Valencia que también está muy pendiente del fútbol italiano tras la llegada de Gattusso como entrenador.

Veremos qué sucede con el futuro de Dzeko, pero lo que sí es una evidencia es que es un futbolista que atesora gol como demuestra sus 320 dianas como futbolista profesional. Su año más fructífero en este aspecto fue en la temporada 2016/17 cuando consiguió con la Roma 39 goles en 51 partidos. El Real Madrid, antes de traerle, deberá dejar salir a Mariano y Jovic, algo que tampoco es nada sencillo aunque hay tiempo.