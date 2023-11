El Bayern pierde la paciencia con un Davies que apunta al Real Madrid

Alphonso Davies termina contrato en 2025 y todavía no ha renovado con el Bayern, y el Real Madrid está al acecho por si no alcanzan un acuerdo. El lateral izquierdo es uno de los nombres que ha sonado con fuerza para recalar en el conjunto madridista en los últimos tiempos. Eso ha provocado que el vigente campeón de la Bundesliga sienta que el peligro de perder a una de sus piezas claves en el flanco izquierdo de la zaga.

El club bávaro se resigna a dejarle marchar y ha vuelto a contactar con el representante del jugador, Nedal Huoseh, para tratar de negociar la continuidad del canadiense en el Bayern más allá de 2025. Davies es una pieza fundamental para Thomas Tuchel y desde Alemania aseguran que ambas partes han vuelto a entablar conversaciones después de que se paralizaran el año pasado tras no llegar a ningún acuerdo.

El jugador sabe que el Real Madrid está interesado en él y, por medio de su agente, se ha dejado querer en los últimos meses: «Estoy seguro de que el Real Madrid puede ser uno de los clubes a los que les gustaría fichar a Davies, junto con varios clubes de la Premier League inglesa también, todos quieren tener uno de los mejores laterales izquierdos del mundo», dijo el representante del jugador hace unos meses.

Ahora, el diario alemán Sport Bild asegura que ambas partas han retomado el contacto para la renovación del internacional canadiense. Dicha información señala que Nedal Huoseh, agente del jugador, se habría reunido la pasada semana con Christopher Freund, director deportivo del Bayern. Éste le comunicó que el club tiene intención de renovar a Davies con una notable mejora en su contrato.

El Madrid, muy atento

No obstante, son muchos los equipos que andan tras los pasos del joven futbolista de 23 años por si no renueva. El Madrid es uno de los mejor posicionados en esta lucha y están pendientes del desenlace de estas negociaciones entre club y jugador para, en caso de que no lleguen a buen puerto, llamar a la puerta del gigante germano e intentar fichar a Alphonso Davies a un precio asequible ya que el próximo verano le restaría solo un año de contrato.

Hace unos meses, en una entrevista con Fabrizio Romano, el agente del futbolista canadiense se deshizo en elogios hacia el Real Madrid. «No quiero dejar mal al Bayern. Hay cinco grandes clubes en el mundo y el Bayern es uno de ellos. Pero el Madrid es un gran nombre, una gran marca, 14 Champions». Tales declaraciones no sentaron nada bien al club alemán. Lo cierto es que los blancos llevan mucho tiempo detrás de Davies.

El nombre del lateral zurdo ha sonado en los últimos mercados de fichajes para apuntalar el flanco izquierdo de la defensa. Finalmente, este pasado verano regresó Fran García a la que fue su casa y se quedó Mendy pese a los rumores de una posible salida. Sin embargo, todo apunta a que el nombre de Alphonso Davies volverá a sonar con fuerza en el próximo periodo de traspasos estival, sobre todo si no amplía su contrato con el Bayern antes del mismo.