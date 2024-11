El alocado rumor que sitúa a Marcelo de regreso en la Liga española

Las redes sociales enloquecen en las últimas horas con Marcelo. Libre de todo contrato, el brasileño podría volver a la Liga española. Su destino podría ser el CD Leganés tras la grave lesión de Franquesa. El lateral se rompió en el partido contra el Sevilla el ligamento cruzado y dio por finalizada su temporada.

La afición pepinera está movilizándose en redes sociales para el fichaje del ex madridista para cubrir su vacante. Además, la familia del lateral izquierdo sigue viviendo en la capital de España, lo cual alimenta más todavía la hipótesis de un posible regreso a la capital de Marcelo, quien quiere estar cerca de su hijo Enzo Alves mientras sube escalones en la cantera del Real Madrid.

Marcelo dejó el Fluminense tras un triste episodio episodio. Contra el Grêmio en el Brasileirão (Liga brasileña) el pasado 2 de noviembre, Mano Menezes decidió poner al lateral de revulsivo. Sin embargo, antes de saltar al campo, un altercado entre ambos estalló. En las imágenes se pudieron observar cómo el técnico empuja a su jugador. «Iba a poner a Marcelo, pero hubo una cosa que no me gustó y cambié de opinión. Entonces puse a John Kennedy», explicó el entrenador del Flu. Después del encuentro, el ex internacional brasileño pidió la rescisión de su contrato de manera inmediata.

Canterano del Fluminense, Marcelo llegó al Real Madrid en enero de 2007, con apenas 18 años. Desde el principio, el brasileño mostró un talento excepcional que lo convirtió rápidamente en uno de los jugadores más mimados por parte de la afición madridista. Su estilo de juego ofensivo, combinado con una técnica exquisita y una capacidad única para desbordar por la banda izquierda, lo hicieron indispensable en el esquema del equipo.

En el verano de 2022, tras ganar su quinta Champions League con los blancos, el emblemático 12 se despidió de la Casa Blanca. Dejando así un legado imborrable en Chamartín. A lo largo de su carrera en el Real Madrid, el defensa se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club. Es más, durante dos temporadas fue el futbolista que más ganó con la elástica merengue. En 15 años, el ex internacional con la canarinha ganó un total de 25 títulos, incluyendo cinco Copas de Europa y seis Ligas, entre otros títulos.

Después de 16 temporadas en España, Marcelo cambió de aires. Se marchó al Olympiakos griego. Allí, la experiencia fue caótica. Fue recibido como una súper estrella, pero el amor se esfumó rápidamente. La afición esperaba mejor rendimiento. Seis meses y diez partidos después de haber aterrizado en Pireo, el 12 volvía al club que le hizo amar el deporte rey, el Fluminense. Su vuelta a casa fue triunfal. En el 2023, a los pocos meses de haber vuelto al Flu, el lateral conquistó uno de los pocos trofeos que le faltaban: la Copa Libertadores. Un hito histórico para su club, que nunca la había ganado, y que convirtió al brasileño en el 15° atleta en ganar Champions y Libertadores en su carrera.

Sin embargo, tras prácticamente dos años de amor pasional, todo acabó de malas maneras. «Viví una etapa magnífica en este club. Hace casi dos años decidí regresar motivado por la conexión sentimental con el equipo. Participé de momentos inolvidables, como ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club. Mi nombre quedará inmortalizado en el renovado Estadio Marcelo Vieira, el lugar donde entrenan cada día nuestros chicos de Xerém (la formación)», decía el brasileño en su carta de despedida.

Por ahora, su futuro no está decidido. Podría volver a España a vivir. Su hijo, Enzo Alves, sigue haciendo sus clases en el Real Madrid y es uno de sus grandes talentos. Después de mucho tiempo en Brasil, éste podría ser el momento perfecto para volver a la capital. Aunque, se desconoce si será también para jugar al fútbol, concretamente con la camiseta del Leganés.