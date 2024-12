Toril: «Hemos sido superiores pero los pequeños errores penalizan mucho»

El Real Madrid vuelve a los cuartos de final de la Champions League, pero no pudo con el Chelsea para hacerlo como primero de grupo. Al término del encuentro, Alberto Toril valoró la derrota reconociendo que el resultado no había acompañado, pero que «en líneas generales», se había sido superior. Achacó la derrota, que vino por dos goles de penalti a «acciones que no se pueden controlar», mientras que afirmó que lo que le falta al equipo para dar ese paso al frente es «tener más experiencia y oficio».

El entrenador del Real Madrid fue claro a la hora de hacer una valoración general del partido: «Hemos perdido, pero estoy contento con lo que he visto. En líneas generales hemos sido superiores. Hemos terminado en área contraria y hemos tirado más, generado más… pequeños matices que tenemos que mejorar. Los pequeños errores te penalizan mucho».

Toril calificó las dos acciones que costaron el partido, los dos penaltis, como algo que «no puedes controlar» y, además, se refirió al segundo penalti: «Con el tema de las manos no sabemos si hay penalti o no. Es verdad que viene de un rebote».

Se fue satisfecho, independientemente del resultado, por «la evolución y el crecimiento» del equipo, que en esta Champions ha sido notorio. «Hemos dominado y competido, pero hemos perdido. No es cuestión de mejorar mucho, pero te lo dan los partidos y la experiencia. Necesitas más oficio y con el paso de este tipo de partidos aprenderemos», reflejó.

«Hemos interpretado bien el partido, han sido muy incisivas. Hemos estado francamente bien. Hemos sido más agresivas al final del partido. Hemos hecho un buen partido para ganar. Delante hay un equipo que sale fuerte, no es solo lo que puedes hacer. Un poco más de oficio, de controlar el partido, cuestiones de experiencia», añadió el entrenador del Real Madrid.

También se refirió a varias de sus futbolistas. Una de ellas fue Teresa, que no tuvo minutos contra el Chelsea: «Es una jugadora importante. La octava o novena que más minutos ha jugado. Los cambios hay que hacerlos por necesidad y no era necesario cambiar a las jugadoras de dentro».

Sobre Feller, a la que utilizó de revulsivo, dijo no arrepentirse de haberla dejado fuera del once, pese a que «es una jugadora muy importante». «El plan de hoy era diferente. El desgaste del Chelsea les ha pasado factura y Feller lo ha aprovechado. Creo que el partido ha estado bien y los cambios han salido bien, lo único el resultado que no ha acompañado», explicó Toril.

El Real Madrid cayó en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, en un encuentro en el que fueron superiores, pero se vieron sorprendidas por una actuación tan estelar como fugaz de Caterina Macario. La delantera del Chelsea necesitó poco menos de 10 minutos para darle la vuelta al partido, aunque los goles llegaron desde el punto de penalti.

De esta forma, las madridistas quedan condenadas a medirse a uno de los cocos de Europa. En los cuartos de final tendrán un rival de altura, como podría ser el Olympique de Lyon o el Barcelona, siempre que las vigentes campeonas consigan ganar al Manchester City.