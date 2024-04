Teresa Abelleira: «No sé nada de mi renovación y si sólo quedara un club en el mundo, jugaría en él»

El futuro de Teresa Abelleira es una de las grandes incógnitas que hay en la sección femenina del Real Madrid, puesto que no ha cerrado su renovación. La de Pontevedra se ha consolidado como una pieza clave tanto en el equipo como en una España llamada a marcar una época. Sin embargo, y según llega a afirmar a OKDIARIO, ni ella misma sabe ahora mismo qué pasará más allá del 30 de junio, salvo que si todo va bien, estará en los Juegos Olímpicos de París. Lo que sí que revela es que, al contrario que Athenea, si sólo quedara un club en el mundo, jugaría en él «fuese el que fuese».

En una entrevista ofrecida a este medio no esconde su deseo de títulos a nivel de clubes, puesto que a sus 24 años es algo que no ha logrado. No descarta, eso sí, hacerlo vestida de blanco. Define esta temporada complicada, en lo que al conjunto madridista se refiere, como «regulera» y afirma que la clave para que la sección siga mejorando reside en «seguir trabajando», puesto que el deseo del vestuario es «igualarse a los mejores de Europa».

Después de la última derrota en el Clásico ante el Barcelona, se habló mucho sobre la diferencia entre los dos equipos. Sin embargo, la mediocentro del Real Madrid señala que la comparativa no es algo que preocupe al equipo en exceso. «Sabemos que el Barça es uno de los mejores equipos del mundo y al final queremos llegar al nivel de los mejores. No es el caso de compararse sólo con el Barça, porque ahora mismo están a un gran nivel, queremos igualarnos a los mejores de Europa», señala Teresa.

Lo cierto es que las blancas han estado lejos este curso de acercarse, puesto que cayeron a las primeras de cambio en Champions. Todo, a pesar de contar con jugadoras de primer nivel, campeonas del mundo con España y que son fundamentales en la selección, como Misa, Olga, Athenea o ella misma. «No sé exactamente (que falta), pero hay que seguir trabajando, analizando cada una sus errores y lo que podemos cambiar», apunta la pontevedresa, confiando en que «a partir de ahí, llegarán los mejores años».

La renovación de Teresa Abelleira

Esos mejores años a los que se refiere, podrían ser sin ella. Sobre el futuro de Teresa Abelleira en el Real Madrid hay muchas dudas, puesto que todavía no se ha alcanzado un acuerdo para su renovación. Es una de las estrellas del equipo, pero dice que desconoce en qué punto se encuentran las negociaciones y afirma que prefiere ahora mismo centrarse en la competición: «A día de hoy aún no sé nada. Lo más importante, en lo que estoy centrada, es en estos dos partidos».

Sí que tiene claro qué hará su compañera de equipo Athenea, que en una entrevista anterior a este medio reveló que su situación era muy distinta a la de Teresa, puesto que en su caso apenas faltaban unos flecos para cerrar la ampliación de su contrato. La delantera ha llegado a afirmar en los últimos días que nunca podría jugar en el Barcelona, ni siquiera si fuera el único club que hubiera en el mundo.

«Al final, es su opinión. Es respetable. Creo que si quedase sólo un equipo en el planeta yo jugaría, fuese el que fuese», destaca al respecto la pivote del conjunto madridista. A pesar de ello, Teresa no cierra, ni mucho menos, la puerta a seguir en Valdebebas a partir de junio. La jugadora pone en su mirilla a los Juegos Olímpicos como el sueño que tiene «más a corto plazo», pero no esconde las ganas que tiene de levantar el primer título a nivel de clubes de su carrera.

«A nivel de club, pues aún tengo todo por ganar, así que aún me quedan muchos, muchos sueños», indica. Tras esa respuesta, faltaba por saber si se imaginaba esos momentos con la camiseta del Real Madrid: «Podría ser, sí. Luego eso ya se verá».