La retratada histórica del Real Madrid a Aitana Bonmatí tras decir que «aún queda» para perder un Clásico

Aitana Bonmatí realizó unas declaraciones antes del Clásico ante el Real Madrid que se volvieron muy pronto en su contra. La Balón de Oro afirmó en la previa del partido que todavía quedaba mucho tiempo para que el conjunto blanco pudiera ganarlas un partido. Apenas 48 horas después, un gol de Alba Redondo y un doblete de Caroline Weir certificaban la primera victoria en la historia del club ante las culés.

La catalana hablaba el viernes previo al choque, en el media day celebrado por el Barça y dejaba claras las expectativas del equipo de cara al Clásico. Aitana no dudaba en afirmar que no creía que el Real Madrid pudiera ganarles un enfrentamiento en un corto plazo. Sin embargo, sus palabras se volvían en su contra este mismo domingo. En Montjuic, ante más de 35.000 espectadores, las de Alberto Toril daban una campanada tan esperada como histórica, consiguiendo el primer triunfo en un partido entre ambos conjuntos.

El Real Madrid llegaba con una racha de 18 derrotas en 18 partidos ante su máximo rival. Desde que se creó la sección femenina, allá por 2020, el conjunto blanco se había estrellado siempre ante el Barça. De hecho, esta temporada, en cuatro precedentes, cuatro derrotas por 0-4, 5-0, 0-5 y 3-1.

Pese a que la diferencia, claramente, se había reducido, en los marcadores tan abultados no daba esa sensación. La superioridad había sido tal que llevó a Aitana a pecar con unas declaraciones en las que se reflejaba el exceso de confianza que tenían las culés. «Creo que para esto (perder contra el Madrid) aún queda. Espero no equivocarme, pero confío en este equipo y en la mentalidad en la que jugamos estos partidos», afirmó.

La jugadora del Barcelona también dijo que no se ponían en ese escenario, porque hasta que no pasa, no hablan de derrotas en el vestuario: «No, nunca hablamos de una derrota. Nunca, nunca. La verdad es que estas cosas no se hablan y creo que no hace falta ser pesimistas antes de que pase».

Aitana alabó al Real Madrid

En esas palabras, la jugadora del Barcelona quiso ensalzar el nivel de la Women Super League de Inglaterra, pero también el de un Real Madrid que cada vez crece más: «Nosotras somos las primeras, o yo, que pongo en valor la Liga inglesa por cómo lo están haciendo, pero a nivel de equipo vemos cómo el Madrid está igualado. Por tanto, me gustaría poner en valor nuestra labor, nuestras victorias y cómo lo hacemos para ganar tantas veces y muchas veces con el resultado bastante diferente».

También hablaba sobre las posibilidades de que las madridistas se lleven el título de Liga, algo que ahora está más cerca, aunque no deja de ser complicadísimo, puesto que el Barcelona está cuatro puntos por encima de las blancas, con el gol average ganado. «Matemáticamente a día de hoy no podemos decir que la Liga esté sentenciada pero es cierto que tenemos una ventaja considerable y si la perdiéramos sería un gran fracaso nuestro», apuntó la doble ganadora del Balón de Oro.