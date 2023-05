Alberto Toril tiene a todas disponibles para la semifinal de la Copa de la Reina. En Real Madrid se ejercitó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el entrenamiento previo a su debut en la Final Four ante el Athletic, con todas las jugadoras de la plantilla sobre el césped, algo que era una incógnita pero que fue confirmado minutos antes de que comenzase la sesión por Athenea en rueda de prensa.

El conjunto blanco afronta un momento histórico para la sección este miércoles. Se medirán al conjunto rojiblanco en Butarque, en busca de una plaza en la final del próximo sábado, donde podrían lograr el primer título para el club en el apartado femenino. Para ello, el técnico cuenta con todas las futbolistas del primer equipo.

Conscientes de lo que se les viene, antes de que comenzara el entrenamiento, el entrenador madridista dio una extensa charla sobre el césped a todo el grupo. Minutos después, comenzaron a ejercitarse en uno de los campos de la Ciudad del Fútbol, donde la RFEF ha acogido en estos días a tres de los cuatro equipos semifinalistas, puesto que el Atlético prefirió entrenarse en su ciudad deportiva.

No lo tendrá nada sencillo el técnico del Real Madrid de cara al partido del miércoles. A lo largo de todo el curso, no ha tenido un once fijo y, como apuntó en la rueda de prensa previa, las jugadoras se lo han puesto muy complicado a lo largo del curso y en este tramo final, donde sólo les queda por disputar la Copa de la Reina, no iba a ser menos.

Con todos sus efectivos disponibles, Toril prepara un partido más que importante para el club. El conjunto blanco buscará la primera final de su historia en los tres años de vida de la sección. Al contrario del pasado curso, cuando el Barça les dejó a las puertas, en este parten como principales favoritas para hacerse con la Copa.