Al Real Madrid se le aparecen sus fantasmas de siempre

Primeras dos grandes pruebas de fuego y el Real Madrid ha vuelto a su realidad. Compite, sí; pero no le da. Ni pudieron cambiar las tornas contra el Barcelona, ni lo hicieron contra el Arsenal en Champions. Pese a ser superiores en diversos tramos de ambos partidos, pese a tener oportunidades y estar enganchadas al encuentro prácticamente en todo momento, el resultado volvió a ser el mismo. Algo que refleja que este equipo sigue estando un escalón por debajo de los grandes. La brecha es menor en lo referente a calidad, pero sigue siendo amplia en cuanto a efectividad y mentalidad.

El conjunto blanco venía de jugarle de tú a tú al Barcelona, pero en Montjuic fueron cuatro los que le cayeron. Un resultado de lo más engañoso, pero muy contundente. Tuvieron oportunidades de sobra para adelantarse en el marcador, para empatarlo después y, finalmente, para recortar distancias. No lo consiguieron. Al final, acabaron encajando una nueva goleada, de lo más dolorosa.

Cuatro días después de aquello, esperaba el Arsenal en Londres. Las campeonas de Europa venidas a menos, con muchas dudas y en una situación delicada en la fase de liga de la Champions League. Todo lo contrario que un Real Madrid que rozaba el pleno en tres partidos. Sólo se le habían escapado dos puntos de manera accidental ante el París FC, tras golear a Roma y PSG. Dos equipos que, por cierto, son los que cierran la tabla.

En Meadows Park tenían la oportunidad de resarcirse tanto de lo ocurrido en el Clásico, como de lo que pasó en el Emirates en cuartos de final de la pasada Champions. Entonces, tras un 2-0 a su favor en la ida y de sufrir mucho en la primera mitad de la vuelta, pero resistir el empate a cero, acabaron goleadas y eliminadas.

Golpe de realidad al Real Madrid

Podían dar un golpe encima de la mesa ante el primero de los dos cocos al que se medirán en esta Champions, puesto que el siguiente en llegar será el Wolfsburgo, en Valdebebas. Lo tenían en su mano, tras una primera parte en la que dominaron, tuvieron ocasiones y, finalmente, Weir encontró la forma de hacer justicia. Cañonazo antes del paso por vestuarios.

Un paso por vestuarios que cambió todo. Salió el Arsenal en tromba, como en el pasado, y decidido a darle la vuelta al partido. Y la sensación que había en el ambiente terminó materializándose. Otra vez, las madridistas colapsaban en un momento clave, cuando todo estaba en su mano.

Siguen un escalón por debajo

Como desde hace un lustro, cuando parece que llegan lanzadas y que pueden subir ese peldaño que les separa de los grandes, reciben un golpe de realidad. Además del Barcelona, Chelsea, PSG y Arsenal han puesto en su sitio al conjunto madridista cuando tocaba. De ahí, que esta temporada se celebrase tanto –y con razón– el triunfo ante las parisinas. Aunque, no nos engañemos, muy lejos del nivel habitual están, como refleja la clasificación de esta Champions.

En Meadows Park, al Real Madrid volvieron a aparecérsele los fantasmas de siempre. Esos que le recuerdan, temporada tras temporada, que está un escalón por debajo de los grandes de Europa. Tiempo tienen para solucionarlo y una próxima oportunidad muy pronto: el 9 de diciembre. Entonces, llegará el Wolfsburgo, campeón de la Champions en dos ocasiones y otras cuatro subcampeón. Llegaron a su última final en 2024, cayendo ante el Barça.

Superadas ahora por el Bayern en la Bundesliga, llegarán a Valdebebas metidas entre las cuatro primeras de la fase de liga, que las clasifica directamente para cuartos de final. Una clara oportunidad para las madridistas de, por fin, conseguir darle una vuelta a la que sigue siendo su realidad.