Once oficial del Real Madrid contra el Athletic en la Copa de la Reina: Kenti Robles es la sorpresa

Ya se conoce el once oficial con el que el Real Madrid saldrá al césped de Butarque para la disputa de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Athletic Club. El conjunto blanco busca la primera final de su historia en esta Final Four que se disputa en Leganés y, para ello, Alberto Toril apuesta por un once donde destaca la presencia de Kenti Robles, gran novedad de inicio. Además, Olga estará en el lateral izquierdo y finalmente será Zornoza quien ocupe el doble pivote.

Esta es la alineación oficial del Real Madrid para medirse al Athletic en las semifinales de la Copa de la Reina 2023: Misa; Kenti Robles, Ivana, Kathellen, Olga; Toletti, Zornoza; Athenea, Weir, Linda Caicedo; y Feller.

Las principales dudas, que se centraban en defensa y en centro del campo, han sido resueltas. El Real Madrid buscará la primera final de su historia y su primer título en esta Copa de la Reina. Pero antes de la final del sábado, en la que ya espera el Atlético de Madrid, las blancas deberán superar a las leonas, que llegan en una buena racha.

El conjunto blanco llega a esta Final Four de Leganés como el gran favorito. La ausencia del Barcelona, expulsado de la Copa por alineación indebida en el primer encuentro que disputaron, ha permitido a las de Alberto Toril situarse en una situación privilegiada para levantar el primer título de la sección en sus tres primeros años de vida.

El Real Madrid se metió en semifinales después de superar al Albacete y al Villarreal en las dos eliminatorias previas de la Copa de la Reina. Fue en el último partido, el de cuartos de final, en el que más costó a las madridistas certificar su clasificación, puesto que tuvieron que esperar a la prórroga para que Linda Caicedo cerrase el pase a esta Final Four ante el conjunto amarillo.