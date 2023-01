El Barça sigue siendo un imposible para el Real Madrid. Ni siquiera contra 10 pudieron las blancas, que estuvieron más cerca que nunca de llevarse su primer triunfo en un Clásico. Lo tuvieron en su mano, pero perdonaron y acabaron pagándolo por un error propio que no desaprovechó el conjunto culé para mantener su pleno de victorias en los enfrentamientos entre ambas. Mariona y Salma dieron en la prórroga el pase a la final de la Supercopa a las azulgranas.

El partido había sido más igualado de lo esperado. Todo gracias a que las blancas supieron resistir cuando tocaba y se vieron favorecidas por la expulsión de Paredes a la hora de partido. Claudia Pina abrió el marcador y Weir consiguió igualarlo para las blancas, permitiendo a llevarlo a una prórroga en la que la superioridad madridista no se vio premiada.

El Clásico vivía un nuevo episodio, el décimo desde la creación de la sección femenina del conjunto blanco. Las de Toril buscaban su primera victoria, después de nueve azulgranas, aunque no lo tenían nada sencillo. El Barça ha demostrado seguir por encima ya no sólo de las madridistas, sino de la mayoría del resto de grandes de Europa y no suele dar opción a la sorpresa en las competiciones nacionales.

Pero las blancas estaban dispuestas a buscarla. Para ello, el técnico sorprendía con un equipo en el que destacaban varios cambios importantes, como la ausencia de Esther González, la goleadora del equipo. Salían con Misa en portería; Kenti, Kathellen, Rocío y Svava en defensa; Freja Siri, Zornoza y Weir en el centro del campo y Athenea, Olga y Feller en el tridente ofensivo más rápido con el que podían salir las madridistas.

Por su parte, Jonathan Giraldez salía con Sandra Paños bajo palos; una línea de cuatro defensiva formada por Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi León y Rolfo; en el centro del campo aparecían Aitana Bonmatí, Walsh y Patri Guijarro; mientras que arriba aparecían Crnogorcevic, Geyse y Claudia Pina.

El guion del partido siguió lo previsto: el Barça dominaba mientras que las madridistas resistían esperando una acción para salir en velocidad. Para ello, las blancas contaban con la presencia de las tres de arriba y una Weir estelar. Pero quien lo buscaba era el conjunto culé, que acosaba la meta de Misa. La guardameta negó un gol olímpico de Mapi y otro a Bronze, pero no pudo salvar el ajustadísimo disparo de Claudia Pina con el que se adelantaron las culés y que reinaba en el marcador al descanso.

Se mantenía con vida el Real Madrid de cara a la segunda parte, a pesar de haber sido claramente superadas y secadas por las barcelonistas. Consiguieron reaccionar, gracias a Weir. La estrella escocesa provocó una falta en la frontal, la lanzó y empató el encuentro con un disparo potente y ajustado al que no llegó Paños.

La reacción madridista descolocó a un Barça que cinco minutos después del gol sufrió un nuevo golpe. Irene Paredes se iba a la calle por doble amarilla. Cortó una contra de Feller que le llevó a ver la segunda cartulina, dejando a su equipo con una menos y dando alas al equipo de Toril.

Duro castigo en la prórroga

Aprovechaba el técnico para meter a Esther en el terreno de juego en lugar de Olga. Cambiaba, de paso, de banda a una Athenea que no había podido destacar ante Rolfo. El partido se les puso de cara a las blancas, que comenzaban a dominar aunque sin ver puerta durante el resto de la segunda parte, llevando el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, sí que se mostraron claramente mejores las blancas. Aprovecharon su superioridad para superarlas físicamente y tuvieron dos claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Weir perdonó con todo a favor tras el pase de la muerte de Svava y menos mal, puesto que la jugada fue anulada por un fuera de juego inexistente. Athenea también mandó fuera una oportunidad clarísima.

Fue entonces cuando las madridistas cometieron un error que les costó la eliminación. Entre Teresa y Svava derribaron claramente a Bronze en el área, permitiendo a las culés cerrar su pase a la final desde los 11 metros. Mariona no falló ante Misa y puso a falta de 10 minutos para el final el 2-1. Con las madridistas volcadas, Salma aprovechó un robo para cerrar el marcador.