Alineación del Real Madrid contra el Athletic en la Copa de la Reina: Weir, la líder hacia la final

Alberto Toril presentará un ataque que pretende ser letal ante el Athletic. El Real Madrid disputará las semifinales de la Copa de la Reina este miércoles en Butarque y lo hará liderado por la presencia de Caroline Weir, en una cita histórica para el club, que busca el primer título de su historia. La estrella del conjunto blanco será sobre quien gire el juego del conjunto blanco, aunque no estará sola. La acompañarán en los extremos Athenea y Linda Caicedo, mientras que Feller estará en punta.

La escocesa se ha consolidado esta temporada como la mejor jugadora del equipo. Gran parte de la responsabilidad del salto de calidad dado por las blancas es suya, puesto que en apenas unos meses se ha convertido en la segunda máxima goleadora de la historia del club, sólo superada por Esther, gracias a los 26 tantos marcados este curso y a las 15 asistencias repartidas.

Sus números la han llevado a ser considerada una de las mejores jugadoras de la Liga F y no es para menos. Su adaptación a España no ha podido ser mejor y desde el primer momento asumió las riendas del conjunto madridista sobre el césped. Su entendimiento con el resto de sus compañeras, en especial con Athenea, ha sido determinante para que el Real Madrid esté en disposición de conquistar el primer título de su historia.

Pero Weir no estará sola en Butarque. Alberto Toril presenta grandes dudas en su once, en el que hay tres puestos en disputa. Las rotaciones de la última jornada liguera dan una pista sobre qué equipo podría presentar el entrenador. Misa, Toletti, Linda, Ivana o Feller fueron algunas de las futbolistas ausentes en el encuentro ante la Real Sociedad, en el que no había nada en juego y para el que el técnico dio descanso a algunas de sus habituales.

Misa será la encargada de defender la portería del conjunto blanco. En el eje de la defensa formarán Rocío y Kathellen Sousa y es en los laterales donde empiezan las dudas. La capitana Ivana apunta a ser de la partida en el lateral derecho, algo que ha sido recurrente por el técnico esta temporada, mientras que la principal duda está en si será Olga o Svava la que forme en el carril zurdo.

En el centro del campo, Toril debe elegir entre dos jugadoras para su doble pivote. Toletti, Teresa y Zornoza se juegan dos puestos. La francesa, en principio, parece indiscutible. Donde no hay dudas es arriba. Weir será la piedra angular del juego del Real Madrid, con Athenea y Linda Caicedo en los extremos y Feller en punta.