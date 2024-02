Así sería el Topuria-McGregor en el Santiago Bernabéu

Para Ilia Topuria, flamante campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma, solo existe una posibilidad para pelear contra McGregor: que el combate se celebre en España y que el escenario sea el Santiago Bernabéu. La remodelación del coliseo blanco tiene fascinado al español que no contempla otra opción si se llega a organizar la pelea que todos quieren ver contra la leyenda de la MMA. «Yo me quedo con el Bernabéu. Pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra. Siempre Bernabéu», afirmó Topuria tras hacerse con el cinturón al vencer a Volkanovski en Los Ángeles.

Ahora, compete al CEO de la competición, Dana White, hacer todo lo posible por contentar a su nueva estrella y encajar las piezas UFC, Madrid, Santiago Bernabéu y McGregor, toda vez que la leyenda irlandesa ha recogido el guante tras el desafío del alicantino. «Tengo unas pelotas enormes, tengo cuatro hijos» respondió tras el reto del ‘Matador’: «Si tienes pelotas, te espero en España».

Dana White ve con buenos ojos que la pelea, si se llega a celebrar, tenga por escenario el Santiago Bernabéu. El CEO sabe que la UFC cuenta ahora con impacto fuera de lo normal en España y tiene que aprovechar esta circunstancia. Lo que ha conseguido Topuria ha sido poner sobre el mapa un deporte casi desconocido por el gran público en nuestro país y fomentar las artes marciales mixtas, una industria deportiva aún por explotar aquí pero con millones de aficionados en todo el mundo.

White preguntó tras el combate por el número de personas que podrían asistir al Santiago Bernabéu y quedó muy satisfecho con la respuesta. «80.000», le respondieron. Lo cierto es que esa cifra es orientativa porque solo tiene en cuenta el número de asientos de la grada. En caso de que Topuria y McGregor se citasen en el coliseo blanco habría que instalar otra grada a los pies del octógono que acogería a otros miles de espectadores por lo que la cifra final podría rondar las 100.000 personas, lo cual supondría el récord absoluto de asistencia en un evento de la UFC.

Hay que tener en cuenta que Topuria, en la actualidad, es un auténtico ídolo de masas que cuenta con más de tres millones de seguidores en redes sociales por lo que, es de suponer, los aficionados que aterrizarían durante ese fin de semana en la capital de España procedentes de otros países podrían contabilizarse por miles. Un factor que, sin duda, Madrid acogería con muy buen gusto ya que el rédito económico para la ciudad y para diversos sectores como la hostelería o el transporte sería incalculable.

La llave la tiene McGregor

A todo esto, hay que añadir un factor muy importante y que Dana White también se apresuró a preguntar. El Bernabéu se puede techar, algo imprescindible para las veladas de la UFC. Por todo ello, el estadio del Real Madrid gana enteros aunque también se deslice el nombre de Barcelona. ¿Pero de qué depende que se pueda llevar a cabo? A grandes rasgos, de que McGregor consiga vencer en la pelea que le enfrentará el próximo mes de junio a Chandler. Si lo consigue, probablemente el combate más esperado de la UFC reciba la luz verde.

Topuria tiene entre ceja y ceja enfrentarse al irlandés que, hasta el pasado sábado, era el última europeo campeón del mundo del peso pluma. Para el ‘Matador’, un combate contra él tiene un significado simbólico. «Conor representa el último capítulo de las MMA, ¿no? Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido… es la pelea que yo veo en mi mente», relató el alicantino de raíces georgianas.

Por supuesto, la gran velada aún no cuenta con posibles fechas. Ahora Topuria, recién llegado a España tras celebrar el título en Beverlly Hills, tiene que cumplir con sus compromisos publicitarios y con los numerosos homenajes que va a recibir en nuestro país. Lo de McGregor, por tanto, apunta a final de año.