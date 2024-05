El Real Madrid Castilla araña un gran punto en Ibiza

El Real Madrid Castilla arañó un muy buen punto este domingo en Ibiza (0-0) y está a la espera de lo que haga esta tarde el Linares Deportivo para sellar de forma matemáticamente ya la salvación en Primera RFEF. Si el conjunto jiennense pierde ante el Atlético B, el equipo entrenado por Raúl González Blanco se habrá salvado matemáticamente. En el caso de que el Linares empate o gane, el Castilla tendrá que esperar a la próxima jornada, pero tiene ventaja suficiente para cerrar la permanencia ante el Recreativo Granada en el Di Stéfano el próximo fin de semana.

Así, el Castilla empató ante el Ibiza, tercer clasificado del grupo 2 de Primera RFEF, y de esta forma prácticamente cierra la permanencia. Con los partidos jugados hasta ahora, saca 10 puntos al San Fernando, que perdió esta jornada en Melilla, cuando quedan sólo tres jornadas por disputarse. Sin embargo, el Linares si gana al Atlético B se colocará a siete del Castilla, por lo que hasta última hora de este domingo queda a la espera el filial de saber si ya está salvado de forma matemática.

Para este difícil encuentro en Ibiza, Raúl alineó a Cañizares, Obrador, Carrillo, Marvel, Mario Martín, Álvaro, Nico Paz, David González, Asencio, Lorenzo y Manuel Ángel. El equipo madridista fue superado en juego y ocasiones en la primera mitad, pero igualó las fuerzas en una segunda mitad que controló muy bien el Castilla.

El Ibiza, que estrenaba a Onésimo como nuevo técnico, no fue capaz de hacer daño a un Castilla que sufrió toda la temporada y que vio el descenso a menudo cerca, pero que a la hora de la verdad se salvó con hasta tres jornadas por disputar. El equipo balear, que sigue en playoffs de ascenso, tuvo varias oportunidades, especialmente una primera de Gallar que mandó Cañizares a córner.

Álvaro, en el ecuador de la primera parte, rozó el gol para el Castilla con un remate que rozó el palo, pero fue el Ibiza quien en los primeros 45 minutos llevó el control del partido. Sin embargo, al conjunto de Onésimo le faltó gol y Gallar falló otras dos ocasiones, la primera con un disparo desde fuera del área y la segunda con un cabezazo que se fue fuera.

Sabedores ambos equipos de que el partido estaba para no fallar, la segunda parte fue más igualada, el Ibiza no arriesgó tanto y el Castilla se encontró cómodo con ese guion de partido. Hubo menos ocasiones, el balón rodó menos y el físico empezó a contar más en el estadio de Can Mises.

Con todo ello, fue el Real Madrid Castilla quien se acercó más al gol con centros al área que no encontraron rematador, pero que sí creaba esa sensación de peligro. Cañizares, por su parte, sacó todos los remates que le llegaron en un ejemplo de seguridad en la portería el equipo madridista.

El encuentro, que no fue muy vistoso, terminó con un empate que al Real Madrid Castilla le vale mucho. Este punto sumado a la derrota del San Fernando en Melilla hace que el equipo de Raúl González Blanco esté prácticamente salvado. Quedan tres partidos de Liga, ante el Recreativo Granada, Intercity y Málaga.