Raúl: «Pacté los 60 minutos de Álvaro con Ancelotti… lo importante es el primer equipo»

Raúl González atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Alfredo Di Stéfano tras la victoria del Real Madrid Castilla por 2-0 frente al Linares que coloca al filial blanco como nuevo líder del grupo primero de la Primera Federación.

Victoria

«Ha sido una victoria merecida y trabajada. Ha sido un partido lleno de fases. Nos costó al principio entender su planteamiento. Al principio nos hemos estado finos de cara a portería y lo preocupante es que en la recta final hemos perdido el control del encuentro. Ha sido un partido donde hemos tenido que luchar».

Primeros

«Nunca hemos sido primeros y no sabemos como gestionarlos. Están contentos y la realidad es que estamos haciendo una gran temporada. Ojalá fuese en la última jornada. Sabemos el club que defendemos. Sabemos que es una categoría muy complicada y seguiremos trabajando».

«El Castilla da servicio al primer equipo. Álvaro participó y lo hizo muy bien y determinante. Ayer se decidió que pudiese jugar 60 minutos. Son chicos, él y Mario, que tienen opciones de ir a Liverpool. Es una alegría para todos que los chicos ayuden al primer equipo. Alvaro es un chico muy tranquilo y sabe donde está. Estará de vuelta o no porque Ancelotti se lo podrá quedar en algún momento».

Ancelotti

«Estoy muy agradecido con Ancelotti por la comunicación diaria. Los siguientes pasos los iréis viendo. Decidimos que jugase 60 minutos hoy con nosotros. Lo más importante es el primer equipo».

Liverpool

«Creo que tienen muchas posibilidades de ir a Liverpool (Mario y Alvaro). La realidad es que solamente han jugado 60 minutos porque tienen posibilidades».

Debut de Álvaro

«Los chicos están en formación y tienen que disfrutar de estos momentos si los llama el primer equipo. Lo que hizo Arribas en el Mundial y Álvaro en Pamplona fueron cosas importantes. Lo tienen que aprovechar y disfrutar porque hay mucho sacrificio detrás. Como entrenador sufro mucho más».

Trayectoria de Álvaro

«Alvaro tenía esa corpulencia y esa altura. Era muy coordinado aunque era extremo. Un día en el Juvenil B vio un centro que remató como hacía tiempo que no veía. Me lo subí dos semanas y vi que no desentonaba. Y me quedé con él porque transmitían cosas diferentes porque eran capaces de competir con gente mayor. En 16 meses ha pasado de jugar en el Juvenil B a debutar en Liga. Alvaro tiene un reto importante porque todo el mundo habla de él».