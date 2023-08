El Castilla cae derrotado frente al Lugo en su tercer compromiso de pretemporada

El Real Madrid Castilla salió derrotado en su tercer compromiso de pretemporada después de perder 1-0 contra el Lugo en un partido donde el filial blanco mereció mucho más, sobre todo en el segundo tiempo. Los de Raúl González siguen preparando el inicio de temporada, que comenzará a finales de agosto.

Un gol de Willy Ledesma en el minuto 18 le dio la victoria al Lugo y provocó la primera derrota del Castilla en esta pretemporada. El filial blanco llegaba a este duelo tras dos victorias consecutivas en Valdebebas ante dos equipos de superior categoría (Mirandés y Leganés).

El Real Madrid Castilla, con todavía muchos jugadores del C y del Juvenil A, sobre todo en el once inicial, realizó un gran partido ante el Lugo y mereció mucho más, creando suficientes ocasiones de peligro que no terminaron dentro de la red, pero que podrían haber sido suficientes para sacar como mínimo un empate.

Tobías, Obrador o Palacios tuvieron sus primeros minutos en esta pretemporada con el filial blanco. El propio Palacios fue de lo mejor del filial blanco junto a Yeray. Ambos crearon mucho peligro ante la portería rival, también Aparicio arriba, cuyo rendimiento está dejando buenas sensaciones en el equipo. El próximo encuentro del Castilla será ante el Racing de Ferrol el próximo sábado a partir de las 19:00.