Tremendo: ¡Sito Alonso quiso sacar de la cancha al UCAM tras una técnica a favor del Real Madrid!

El partido que medía al Real Madrid con el UCAM Murcia en la Liga Endesa dejó una imagen insólita, con Sito Alonso queriendo sacar a su equipo de la cancha. El técnico de los murcianos mandó a sus jugadores a los vestuarios después de una técnica pitada en favor de los madridistas por flopping, una simulación. El técnico pidió la revisión por una posible antideportiva de Walter Tavares sobre Moussa Diagne, al considerar que el jugador del conjunto blanco había impactado su codo en la cara del rival, y la decisión de los colegiados fue muy distinta.

Las imágenes demostraron que Tavares no toca en ningún momento al jugador del UCAM, que se va al suelo con las manos en la cara simulando una agresión. La decisión tomada fue señalar falta técnica contra Diagne por tratar de engañar a los árbitros y Sito Alonso entró en cólera.

El enfado de Sito por la técnica a Diagne. El técnico pidió a sus jugadores marcharse al vestuario antes del final. #LigaEndesa pic.twitter.com/DwDDvRTSQC — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 15, 2023

El entrenador del equipo murciano no daba crédito a lo que habían pitado los árbitros y decía que no se podía rearbitrar la jugada, puesto que lo que revisaban era una posible antideportiva y no una posible técnica. Tras constatar que el árbitro del encuentro indicaba la infracción, les decía a los jugadores del UCAM Murcia que se iban al vestuario. De hecho, los miembros del banquillo llegaron a levantarse y a emprender rumbo a los mismos.

Una de las árbitras del encuentro le dijo que no podía hacer eso, a pesar de que el tiempo que restaba para el descanso eran tres décimas. Una vez que se lanzó el tiro libre y que terminó el segundo cuarto, los jugadores de ambos equipos emprendieron su camino hacia los vestuarios. Entonces, Sergio Llull se acercó a Sito Alonso, recriminándole su actitud, lo que llevó al entrenador a irse a por el jugador del Real Madrid, teniendo que ser parado por los miembros de su plantilla y por Dzanan Musa.

Sito Alonso pierde los papeles

El episodio formado por Sito Alonso en el partido que medía al UCAM en el Wizink contra el Real Madrid llegó en un momento en el que el marcador estaba más que igualado. A pesar de que el conjunto blanco lideraba el marcador, no habían conseguido marcharse. En el momento en el que se pita la técnica contra los murcianos, el luminoso reflejaba un 41-37, que acabó siendo de 42-37 tras el lanzamiento.

Tavares cogió el balón y lo protegió en ataque bajo la canasta. Fue entonces cuando Diagne se acercó a él, el madridista se protegió con el cuerpo y el del conjunto murciano se tiró al suelo simulando una falta. Tanto Sito Alonso como los jugadores del UCAM decían que había habido un codazo, pero en la repetición se aprecia que en ningún momento el caboverdiano saca el codo. Todo lo contrario, el senegalés busca el contacto de su pecho con el hombro del madridista y se lanza al suelo cuando consigue contactar, llevándose las manos a la cara. Una acción que fue indicada como falta técnica por flopping que no gustó nada al entrenador.