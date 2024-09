Rudy Fernández se despide del Real Madrid: «Me habéis hecho ser mejor persona»

Rudy Fernández dio un emotivo discurso cargado de recuerdos y de agradecimientos en su acto de despedida del baloncesto y del Real Madrid. Acompañado de todos sus seres queridos, ex compañeros, directivos y entrenadores, la leyenda de la selección española y del club blanco hizo un genial repaso de su trayectoria, centrándose en todas aquellas personas que la han marcado.

«Buenas tardes a todos. Gracias por venir a un acto tan emotivo y especial para mí. Primero quiero empezar agradeciendo al presidente por brindarme esta oportunidad en la ciudad de todos los madridistas, donde he revivido momentos en el vestuario que nunca podré olvidar. Este sitio es importante, quien nos está viendo conoce bien mi trayectoria y sin estos momentos en este estadio de entrenamiento no hubiéramos conseguido todo lo que veis aquí», comenzó.

«Si me permitís, voy a centrarme en mis compañeros y familia madridista. Cuesta encontrar palabras para expresar esto que siento. No puedo evitar sentir que hoy cierro una de las etapas más importantes de mi vida. Lo que en principio parecía una decisión temporal, rápidamente se convirtió en la mejor elección de mi carrera. Desde el primer día me sentí en casa. No encontré un equipo, sino una familia. Compañeros que ahora son hermanos», afirmó.

Rudy recordó su momento más especial con la camiseta blanca: «He tenido la suerte de levantar trofeos que siempre soñé ganar, en total han sido 26, pero es imposible quedarse con uno sólo. Hay uno que me marcó para toda la vida, que fue el conseguir la Euroliga en 2015, cuando después de 20 años logramos traer el trofeo de vuelta y encima con nuestra afición en el WiZink Center».

Su agradecimiento a Florentino Pérez: «También quiero agradecer a Florentino Pérez, que creyó incondicionalmente en mí. Sabe inculcarle a los nuevos lo que significa este escudo. Agradecerte siempre todas tus palabras hacia mi familia, sobre todo esa junta directiva en la que te acordaste de mi padre al fallecer. Eso te hace ser especial para el club. Gracias presi por vincularme a este escudo y dejarme hacer historia con este club».

«Juan Carlos y Alberto Herreros… qué decir de esas reuniones a escondidas con mis padres. La grandeza de este club tiene mucho que ver con vosotros. Qué decir también de mis amigos. Felipe Reyes, Chacho Rodríguez, Sergio Llull… Me empujasteis a darme los valores que tiene el Real Madrid y conseguir todo esto junto a vuestro lado me ha hecho ser una persona mucho mejor», dijo emocionado.

«Facundo Campazzo, Gaby Deck… los soldados son importantes. Sé que Llull os va a inculcar lo que conlleva ser capitán del Real Madrid. Siempre he pensado que el yo se tiene que dejar a un lado y ser nosotros, que es lo que nos convierte en campeones. Estoy tranquilo por dejar la responsabilidad en un grandísimo capitán como es Llull».

«Fisios, utilleros, delegados», dijo enumerando a cada uno de los trabajadores de la sección de baloncesto: «Sin su trabajo, buena parte de estos éxitos no habrían sido posibles. Aguantarme no es fácil, pero me habéis hecho sentir más de una pandilla desde que llegué. Muchísimas gracias, os voy a tener siempre en el corazón», continuó Rudy Fernández.

También se quiso acordar de las leyendas de la sección de fútbol: «Luka Modric, Lucas Vázquez, Raúl González Blanco, Roberto Carlos… muchas gracias por estar aquí como compañeros que somos. Muchas veces comíamos en la residencia y nos contábamos batallitas. Con Pablo Laso conseguimos muchísimos títulos. Chus Mateo, que me ha pillado menos atlético, pero me han hecho tener un final de carrera increíble. La afición es el motor que siempre me ha empujado hacia adelante».

«No hay palabras para describir la ovación del WiZink de más de 20 minutos. El agradecido soy yo. El Real Madrid no sólo cambió el rumbo de mi carrera, sino mi vida. Sin este club no podría ser el Rudy Fernández que soy ahora. Gracias a ello he podido cumplir la promesa que le hice a mi padre. Hoy le doy gracias a todos los presidentes, a Jorge Garbajosa, Elisa Aguilar. Gracias a Elisa por hacerme esa sorpresa en mi último partido con la selección española en el WiZink», reconoció.

Rudy tuvo unas preciosas palabras hacia Ricky Rubio, otra leyenda del baloncesto español: «Marc Gasol, me quedo con las cosas que vivimos en el campus de la Federación cuando éramos unos chavales. Si me permitís me voy a acordar de mi hermano Ricky Rubio (también presente). En 2019 me ayudaste a remar en los mejores momentos de mi vida personal. Ese gran apoyo lo voy a recordar toda la vida».

«A mi superfamilia, Marta (Fernández), mi referente. La persona que me dio el primer pase dentro de una cancha de baloncesto. Mi palmarés no habría sido el mismo sin nuestra competencia. No ha sido fácil porque hemos estado muchas veces separados, pero sabía que siempre ibas a estar a mi lado», concluyó Rudy Fernández