El Real Madrid vuelve a tierra prometida. Hace cuatro años, el club más laureado del continente se convirtió el primero en levantar su décima Copa de Europa y lo hizo en el Stark Arena de Belgrado. Lo hizo batiendo en la final al Fenerbahce de Obradovic (85-80) con el recordado rebote ofensivo que Trey Thompkins capturó y transformó en la canasta decisiva. Grandes recuerdos que alimentan un nuevo asalto a la gloria en la capital serbia.

Aquella final dejó dos imágenes para la posteridad: por supuesto la de Felipe Reyes levantando el trofeo, pero también una instantánea inolvidable de Luka Doncic. El esloveno, que había sido expulsado por faltas personales después de anotar 15 puntos, se apoyó en los letreros de publicidad y saltó desde al parqué con los brazos abiertos y una sonrisa inmensa que desbordada su rostro todavía imberbe. Fue nombrado MVP y hace tiempo que es una de las mayores estrellas de toda la NBA.

La Final Four de este año inicialmente se iba a disputar en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, pero la restricciones de público en Alemania llevaron a la Euroliga a dictaminar un cambio de sede. Después de que se cancelara la Final Four 2020 y de que la Final Four 2021 se disputará a puerta cerrada en Colonia, la competición necesitaba asegurarse a toda costa un llenazo de público durante el fin de semana más importante de la temporada

Con capacidad para 15.500 espectadores, el Stark Arena se inauguró en 2004 y es el feudo donde juega como local el Estrella Roja, único club balcánico inscrito esta temporada en la máxima competición europea. Aparte de 2018, hay que remontarse hasta 1977 para encontrar la otra final de Copa de Europa disputada en Belgrado, donde el Maccabi Tel Aviv se proclamó campeón ante el Pallacanestro Varese. Por temas de logística, este años la final se disputaren sábado por primera vez desde 2004, cuando el propio Maccabi se coronó en casa frente al Skipper Bolonia.