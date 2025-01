El Real Madrid se pone líder gracias a una exhibición de Ibaka contra el Leyma Coruña

El Real Madrid cosechó una cómoda victoria ante el Leyma Coruña en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Endesa (90-74). El nuevo líder aplastó al colista en un primer cuarto cuya renta (29-12) le valió para experimentar durante el resto de los minutos, destacando por encima de todos Serge Ibaka y su liderazgo (18 puntos y cuatro rebotes). Dio autoridad a los blancos Facundo Campazzo (15, tres y cuatro asistencias) siempre que la situación lo exigió y brillaron Mario Hezonja y Dzanan Musa en el cuarto de hora que Chus Mateo les sacó a cancha (11 cada uno).

Chus Mateo sabía que este domingo era el día idóneo para mover el árbol y dar, sobre todo, confianza a los menos habituales. Por eso Hugo González (ocho puntos con dos triples) formaba parte de un quinteto inicial en el que le acompañaban Campazzo y Musa en la creación y Eli Ndiaye e Ibaka para ganar altura. Este último aprovechó una nueva oportunidad de peso para embolsarse cinco puntos antes de forzar el primer tiempo muerto de Diego Epifanio en el ecuador del primer cuarto.

Se sentó el pívot con nueve en la buchaca en el inicio de una gran actuación, dándole a su equipo nueve de los primeros 29 puntos (12 del Leyma Coruña en el primer parcial). Aportaron en las dos zonas Usman Garuba, Xavier Rathan-Mayes y Andrés Feliz de refresco, permitiendo el descanso de Campazzo, Musa y Hezonja, ya que Walter Tavares no estaba ni siquiera disponible. Todo ello ante la atenta mirada desde el banquillo de los nuevos fichajes: Dennis Smith Jr. y Bruno Fernando –aun sin inscribir en ACB–.

Tras unos buenos minutos de Garuba (cinco puntos y tres rebotes en la primera parte), Ibaka volvía a saltar a cancha para alargar un acierto del 100% en tiros de dos y de tres. Estaba siendo el sostén del Real Madrid en la tarde más apropiada y Chus Mateo no dudó en concederle todo el protagonismo. Por su parte, Epifanio sufría desde el otro bando gastando su segundo tiempo muerto con un contundente 44-18 después de un triple de Hezonja nada más entrar.

El Real Madrid aplasta al Leyma Coruña en el primer cuarto

El Real Madrid tuvo una inesperada, a la par que lógica, desconexión al filo del descanso y el Leyma Coruña lo aprovechaba para ponerse a 16 con un parcial de 2-12. Marcador de 46-30 al intermedio y toque para los de Chus Mateo, que perdían el segundo acto por un punto. Pero el impulso blanco se volvía a poner de manifiesto en la reanudación para llegar al último cuarto con el partido encarrilado (69-51).

La mala noticia es que la unidad B, salvo Ibaka y Hugo González, no estaba consiguiendo brillar del todo con Feliz y Rathan-Mayes con gestos de desesperación por momentos al no encontrar una buena versión en un escenario muy favorable. El Real Madrid especuló en el arranque del último asalto y para no pagarlo caro, Chus Mateo lo detuvo tras un triple del ex madridista Trey Thompkins, el segundo mejor de los visitantes con 13 puntos, que empalmaba siete puntos seguidos.

Un encuentro de riesgo cero para los locales se complicaba con los gallegos a 11 (73-61) a 7:16 del final, por lo que regresaban a cancha Campazzo y Hezonja. El Real Madrid lo sentenció con un parcial de 10-0 que agotó las opciones de un Leyma Coruña condenado por ese pésimo comienzo. Triunfo sin mayores complicaciones y liderato por vez primera.