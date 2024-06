El Real Madrid despide a Sergio Rodríguez con todos los honores: «Eres de nuestras mayores leyendas»

El Real Madrid despidió a Sergio Rodríguez como se merece. Como una auténtica leyenda, el ‘Chacho’ dijo adiós al conjunto blanco y lo hizo acompañado de sus ex compañeros, su familia y Florentino Pérez, que tuvo unas bonitas palabras de agradecimiento por su etapa en el club y convertirse en «un referente de los valores del Real Madrid, del deporte y de la vida».

«Querido Sergio, querido Chacho: los madridistas vivimos hoy un día de intensas emociones y por eso todos queremos ofrecerte nuestro inmenso agradecimiento por lo que has representado para el Real Madrid y para el mundo del baloncesto», comenzaba el presidente del Real Madrid.

«Para mí, como presidente del Real Madrid, ha sido un gran honor contar con un jugador como tú. Porque más allá de los títulos y de lo que has conseguido con este escudo y esta camiseta, nos quedaremos para siempre con tu forma de ser y con tu cariño», añadió el presidente blanco. «Todos hemos disfrutado de tu enorme talento, de tu magia y de tu forma de entender el baloncesto. Te llevas la admiración y el cariño de todos los que amamos este deporte. Y lo has hecho porque en las canchas de baloncesto eras diferente y porque, además, has sido un jugador modélico y de una gran profesionalidad», prosiguió.

Florentino Pérez le destacó como una de las mayores leyendas de la historia del club: «Ya ocupas un lugar muy importante en la historia del Real Madrid. Han sido 8 temporadas en las que te has convertido en una de nuestras más grandes leyendas. Has jugado 580 partidos con esta camiseta y has conseguido ganar 17 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España».

Sergio Rodríguez se despide

«Presi, muchas gracias por el esfuerzo y la ilusión que pone el club en la sección de baloncesto. Es un verdadero placer estar aquí. Hoy me despido de algo que amo profundamente: ser jugador de baloncesto profesional. Pero antes que nada quiero empezar dando las gracias al Real Madrid por darme la oportunidad de despedirme en esta casa, en un escenario único y haciéndolo desde una temporada maravillosa con mi familia, amigos y muchas de las personas que han sido fundamentales para poder desarrollar mi carrera profesional», dijo Sergio Rodríguez.

«Presidente Florentino, muchas gracias por el esfuerzo y la ilusión que pone el club en la sección de baloncesto. Desde que fiché en el año 2010 hasta la actualidad, el impulso a la sección de baloncesto ha sido enorme. La espectacular instalación en la que nos encontramos hoy está creada para el desarrollo y la mejora, no solo del primer equipo sino de la cantera y es un referente a nivel mundial, a la altura de las mejores instalaciones de la NBA, lo que convierte al Real Madrid en un club referente en la captación de talento», prosiguió.

Para terminar, el Chacho se despidió del conjunto blanco con unas emotivas palabras: «He querido dejar para el final al club que más me ha marcado como deportista y como persona. El lugar donde me siento más identificado: el Real Madrid. Cuando fichas por el Real Madrid sabes que adquieres una enorme responsabilidad, no solo con tus compañeros, entrenadores y personal del club, sino con millones de aficionados que constantemente nos siguen por todo el mundo y con su historia».