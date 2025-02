El Real Madrid se deshace en la Euroliga: el duro calendario que le espera para meterse en el top 10

El Real Madrid de baloncesto ha caído a plomo en la Euroliga al cosechar tres derrotas en apenas una semana. Siete días fatídicos para el conjunto blanco, en los que además perdió a dos adalides como Mario Hezonja, que regresará en el siguiente partido tras sanción, y Dzanan Musa, que es duda para la Copa del Rey por una lesión de tobillo. Ya sólo quedan ocho jornadas para llegar a la 34 y el calendario no va a ser nada fácil. Todo se resolverá en dos meses.

Con este triple traspié (Mónaco, Anadolu EFES y Fenerbahce), el Real Madrid deja de estar entre los diez primeros clasificados y lo que preocupa realmente es el panorama que tiene por delante. Los de Chus Mateo no volverán a jugar un duelo europeo hasta dentro de 20 días, cuando recibirán la visita del Barcelona en el segundo Clásico de Euroliga (27 de febrero).

Un choque trascendental que además tendrá lugar después de haber revalidado, o no, la corona copera en Las Palmas. Las sensaciones, pese a los fichajes, no son las mejores a días de hoy. Y es que el Real Madrid basa su juego ofensivo y su rotación en los cuatro de siempre: Facundo Campazzo, Musa, Hezonja y Walter Tavares. Cuando alguno no está, es como si todo el plan se derrumbara.

Los blancos apenas supieron competir en el segundo partido en tres días en Estambul, maquillando finalmente un resultado contra el Fenerbahce que podía haber sido muy duro. Dos derrotas en la Euroliga ante los turcos, que van a galope a por una primera posición que ostenta Olympiacos, que también le ganó los dos enfrentamientos al Real Madrid.

Un Clásico y tres visitas al dentista

El calendario no da un respiro a los de Chus Mateo, que unos días después de recibir al Barça visitarán la cancha de Panathinaikos, cuarto clasificado y serio candidato al título que ya ganó el año pasado. En el apartado de salidas la cuesta no va a bajar para el Real Madrid, que también irá a Bolonia para medirse a la Virtus (16º), a Belgrado para vérselas con el Estrella Roja (5º) y cerrará la fase regular en el infierno serbio de Partizán (10º), equipo con el que actualmente se jugaría el acceso al play in (13-12 los balcánicos por 13-13 de los madrileños).

En cambio, en casa más allá del Barcelona es donde el Real Madrid debe hacerse fuerte para superar esta escabrosa fase regular, para muchos la más competida de la historia de la Euroliga desde el cambio de formato. Los blancos acogerán en el Movistar Arena los partidos frente al Lyon Villeurbane (14º), Olimpia Milano (9º) y París (7º), por lo que está obligado a vencer en los tres para volver a escalar.

El Real Madrid ha roto su buena racha con este aluvión de encuentros fuera de casa en los que el físico y el gran nivel de sus rivales, dos de ellos top 3, ha acabado aplastándole. El conjunto blanco debe sacar de nuevo su coraje y tras este parón de casi tres semanas sin Euroliga volver con todo a por un play in o, en el mejor de los casos play off de forma directa (debería quedar entre los seis primeros). Así podrá ganarse un billete a Abu Dabi, donde esta temporada se juega la Final Four, por primera vez en la historia en otro continente.

El calendario que le queda al Real Madrid en la Euroliga