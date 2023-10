Real Madrid – Barcelona | Resultado y resumen del partido de la Euroliga

Te contamos el resumen y resultado del Real Madrid y Barcelona de baloncesto en el partido de la Euroliga como únicos equipos que han hecho pleno, que han vencido su cuatro primeros enfrentamientos pero, de este Clásico, sólo uno de ellos saldrá con ese pleno, ese 5 de 5. Ambos se miden en el WiZink Center en el que será su tercer enfrentamiento de la temporada tras la semifinal de la Supercopa de España y el duelo de Liga Endesa, ambos dominados por los blancos. Sigue el directo, minuto a minuto, en OKDIARIO.

Real Madrid – Barcelona, en directo

¡Final en el WiZink Center (65-64)!

¡Se lleva el partido el Real Madrid! El triplazo sobre la bocina del Barça no sirvió de nada. Qué final más apretado y disputado en este tercer Clásico de la temporada pero que de nuevo se llevan los blancos. Los de Chus Mateo son líderes de la Euroliga en solitario tras este triunfo y mantiene su condición de invicto a finales de octubre.

0:03 – ¡Dos dentro de Hedonja!

Mete los dos tiros libres Hedonja para el 65-61 y a falta de tres segundos… esto es del Madrid.

0:03 – Solo entra uno

Falló el primero, entró el segundo y el tercero lo falló a posta para intentar el rebote pero estuvo rápido el Madrid: 63-61.

0:04 – Tendrá tres tiros libres Satoransky

¡Puede empatar el partido Satoransky! Tiene tres tiros libres.

0:08 – Falla uno de los tiros libres Campazzo

63-60 con ocho segundos por delante y posesión para el Barça.

0:10 – Falla un tiro libre Satoransky

62-60 y ahora la posesión es para el Real Madrid. El Barcelona buscará la falta rápida.

0:15 – ¡Tiro libre de Campazzo!

62-59 y posesión para el Barcelona a falta de 15 segundos para el final tras el tiro libre de Campazzo.

0:55 – ¡59-59!

¡Se decide todo en estos segundos!

1:05 – Se pone a dos el Barça

Último minuto de locura en el WiZink. Se juega todo.

2:16 – Se acerca el Barça

Se pone a cuatro el Barça tras un parcial de 1-11 en este último cuarto. Todo por decidir en los últimos dos minutos.

5:33 – Tiempo muerto de Chus Mateo

No se puede relajar el Real Madrid. El Barça ha recortado seis puntos en los últimos minutos con el 57-49 en el marcador ahora. Tiempo muerto de Chus Mateo.

8:19 – Aumenta las distancias el Madrid

Llull aumenta hasta el +14 tras anotar dos tiros libres más.

¡Nos vamos al último cuarto (51-41)!

Poirier logra la canasta sobre la bocina para dar la máxima ventaja al Real Madrid de cara al último cuarto: +10. El cambio de actitud, fuerza y acierto de los blancos da la vuelta al partido en este tercer cuarto. El acierto anotador del Barcelona se esfumó.

1:10 – ¡Ovación para Deck!

Se va al banquillo el argentino Deck y recibe una ovación tremenda del WiZink. Saben de sobra que parte de la remontada es de su tesón.

2:59 – ¡Qué penetración de Deck!

La garra de Deck tiene mucho que ver en el dominio del Madrid actual. Superó el aro, encestó y forzó el tiro libre, que entra: 44-39.

4:00 – Tiempo muerto del Barça

Canasta de Satoransky que deja la ventaja del Madrid en dos puntos, 41-39, antes del tiempo muerto del Barcelona.

6:54 – ¡Musa pone el 34-32!

Se va arriba el Real Madrid tras un robo del Real Madrid que acaba anotando Musa tras una carrera.

7:58 – Empata el Real Madrid

32-32 en el marcador en estos momentos iniciales del tercer cuarto. Llegó a ir muy abajo el cuadro blanco pero se ha repuesto y ahora es un nuevo partido.

¡Descanso en el Clásico (28-30)!

¡Buenos últimos minutos del Real Madrid antes del descanso! Triplazo de Deck sobre la bocina. La distancia se recorta y se va tan sólo hasta los dos puntos de ventaja de los culés, aunque sigue arriba el Barcelona, pero el golpe es demoledor de cara a los dos últimos cuartos.

1:37 –¡2+1 de Deck!

Gran pase de Campazzo y Deck recibe, penetra, encesta y recibe la falta.

2:12 – Tiempo muerto de Chus

Las diferencias siguen altas, +9, con ese 21-30, y Chus Mateo pide tiempo muerto para el Real Madrid.

3:51 – 0 de 10 en triples el Madrid

Posiblemente uno de los datos que explican las diferencias en el marcador son los 0 de 10 triples que suma el Real Madrid, negado desde el perímetro.

5:03 – ¡Qué pase del Chacho!

Asiste el Chacho con la maestría que le acostumbra para la penetración y mate de Hedonja: 19-30.

5:57 – El Barça inspirado

Las distancias aumentan y al Real Madrid le cuesta parar el frenesí culé en el aro. Fue el Barcelona el que pedió tiempo muerto con esta ventaja de +14: 16-30.

7:49 – ¡¡Vaya mate de Poirier!!

Grandísimo mate de Poirier que minimiza otra buena salida a pista del Barça: 16-25.

¡Fin del primer cuarto (12-19)!

Acaban los primeros diez minutos con una canasta del Real Madrid que minimiza el domino anotador del Barça, más agresivo y fino desde el perímetro. No se terminan de encontrar los blancos.

1:29 – ¡Triple de Abrines!

8-17 está el partido ahora tras otro triple del Barça, ahora Abrines tras un buen movimiento.

2:42 – No valió esa canasta última del Barça

No entendemos muy bien qué ha pasado, no quedó claro, pero no valió la canasta de Vasely y el partido se pone 6-14 de nuevo.

2:53 – Diferencia de 10 puntos

Otra canasta del Barça tras una mal posesión de Deck: 6-16.

4:22 – ¡Otro triple de Satoransky!

Está castigando el Barcelona desde el triple al Real Madrid y Satoransky pone la máxima ventaja: 6-14. Chus Mateo no duda y pide tiempo muerto.

4:50 – ¡Recorta Tavares y triple de Vesely!

6-11 está el marcador ahora mismo tras una posesión bien trabajada del Real Madrid y una respuesta rápida de Vesely.

6:09 – ¡Triple de Abrines!

Muy acertado el Barcelona en este inicio. Movió bien la pelota en el perímetro el cuadro culé que permitió a Abrines lanzar el triple cómodo: 2-9.

6:47 – Kalinic penetra

Logra penetrar Kalinic con una buena finta para colocar el 2-6 en el marcador.

8:21 – ¡Primera canasta del Barcelona!

Tuvimos que esperar más de un minuto para ver la primera canasta del partido. Intensos ambos equipos.

¡El quinteto del Barcelona!

Así sale el Barcelona esta noche: Satoransky, Abrines, Kalinic, Da Silba y Vesely.

¡Tenemos quinteto del Real Madrid!

Campazzo, Musa, Abalde, Deck y Tavares conforman el quinteto inicial del Real Madrid en el Clásico europeo.

¡Yabusele baja de última hora!

El Real Madrid no podrá contar esta noche con Yabusele. Unos problemas en su rodilla impiden a Chus Mateo contar con él hoy.

El nivel defensivo, clave hoy

El espíritu colectivo será clava hoy para ambos equipos si quieren controlar a su rival. El nivel defensivo debe ser alto en un partido que se espera que se vaya a un alto puntaje.

¡Ya calienta en pista los jugadores!

Ya están sobre el parqué del WiZink Center los jugadores con los correspondientes ejercicios de calentamiento.

Previa del Clásico de baloncesto

¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de Euroliga. Llegan ambos equipos con las revoluciones altas, con un gran rendimiento y con resultados casi calcados. Los blancos, con Chus Mateo a las órdenes, llegan con un pleno de victorias en este inicio de temporada prometedor, con un contundente 12 de 12 que refuerza notablemente a los merengues, líderes en ACB también.

Y es que el Barça, de no ser por el dúo de derrotas que sumaron ante el Real Madrid, también podría contar su temporada por triunfos. La derrota en la Supercopa y la de hace principios de mes en Liga Endesa son los dos únicos bajones del cuadro culé en lo que va de año para los de Roger Grimau, que tomó el control del equipo de Sarunas Jasikevicius tras su adiós.

A pesar de llevar menos de un mes y medio de competición, ambos equipos ya se han enfrentado en dos ocasiones. La primera vez fue para abrir la temporada en las semifinales de la Supercopa en Murcia, con victoria de los madridistas por 80-90. La segunda ocasión fue el pasado 1 de octubre en la Liga, en el WiZink Center. Aunque estuvo más igualado, un Poirier imparable con 29 de valoración acabó con las esperanzas azulgranas con ese marcador final de 86-79.

Los de Chus Mateo han acumulado 12 victorias consecutivas en este inicio de temporada, cuatro de ellas en esta competición, en la Euroliga. Si ganan hoy, sería el tercer mejor comienzo en esta competición, aunque aún estaría lejos de las ocho victorias en la temporada 2018/19 y las 13 que lograron en la temporada 2013/14.

Además, el Real Madrid igualaría su tercer mejor inicio de temporada con las trece victorias seguidas de la 2018/19. En el partido de hoy, tanto los madridistas como los azulgranas buscarán desempatar en victorias en la Euroliga, ya que ambos equipos tienen 17 victorias. Las dos últimas victorias del Clásico europeo cayeron del lado blanco, con marcadores de 91-86 en enero de este año y 66-78 en las semifinales de la Euroliga en Kaunas.

