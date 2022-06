Pablo Laso recibe el alta: «Me encuentro perfectamente»

Pablo Laso recibe el alta tres días después de sufrir un infarto de miocardio. El técnico del Real Madrid seguirá con su proceso de recuperación en su domicilio, rodeado de su familia, después de confirmarse las buenas noticias en torno a su estado de salud. Fue el propio Laso el que comunicó a través de las redes sociales su mejoría y el traslado a casa.

«Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes», comunicaba Pablo Laso en Twitter, junto con una foto suya en el coche. «Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja», destacaba el técnico.

Laso hará reposo y deberá seguir estrictamente las directrices de los médicos después del susto sufrido, y se prevé que no participe activamente en los planes del Real Madrid de aquí a final de temporada. Será Chus Mateo, su primer ayudante, el que tome las riendas hasta que Pablo esté preparado para regresar a la dinámica del primer equipo madridista.