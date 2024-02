Musa: «Todavía no he renovado, pero soy muy feliz en Madrid»

Dzanan Musa todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada. El alero del Real Madrid ha aclarado en una entrevista a OKDIARIO las palabras de su agente, Misko Raznatovic, que la semana pasada dio por seguridad la continuidad del jugador en el club, y ha explicado que todavía no ha firmado su renovación. En cualquier caso, ha dejado claro que es plenamente feliz en el Real Madrid, entidad que considera más grande que cualquier franquicia de la NBA.

P: Su agente dio por hecha su continuidad la próxima temporada.

R: Estoy contento en el Real Madrid. Firmé con un contrato de dos años más uno, y en verano hablaremos para mi renovación. Ahora tengo el foco puesto en la Copa del Rey, y luego en la Euroliga y Liga. Después ya hablaremos de la renovación. Todavía no renovamos nada.

P: ¿Ha encontrado en Madrid un hogar donde desarrollar su baloncesto?

R: Sí. Estoy muy contento aquí. Es el mejor club del mundo para mí. Mi familia está súper emocionada y súper contenta. La gente del Real Madrid es como una familia para mí y estoy muy contento. Necesitaba una casa como la que tengo aquí y soy muy feliz.

P: ¿Esperas que el Real Madrid fuera así cuando firmó su contrato?

R: No, para mí ha sido una sorpresa. Cuando ves al Madrid desde fuera todo es perfecto, pero cuando miras cómo es dentro… Es una locura de club, de familia, de organización. Todo es nivel top. Yo he jugado en la NBA y en muchos grandes clubes, pero para mí el Real Madrid es el club más grande.

P: ¿Incluso más que los de la NBA?

R: Es muy similar, pero en el Real Madrid tienes algo más. En la NBA tienes todo eso, pero todo es negocio. Aquí tienes más sensaciones de familia y además todos los partidos son muy importantes. En la NBA puedes perder un partido por 40 puntos y no pasa nada. Aquí es diferente, todos los partidos son importantes, contra el Breogán, contra el Girona, para mí todo es igual.

P: Tenemos los casos de Micic y Vezenkov, los dos últimos MVP de la Euroliga que están pasando de puntillas por la NBA.

R: La NBA no tiene respeto por los jugadores de la Euroliga. Llega un MVP de la Euroliga a Estados Unidos y no juega prácticamente anda. Pero depende mucho del equipo al que llegues. Si estás en un equipo que tiene súper estrellas en tu posición no puedes jugar. Es lo que me pasó a mí en Brooklyn Nets, donde tenía a Kevin Durant delante de mí.

P: ¿Qué le pide Chus Mateo que aporte al equipo?

R: Chus es una buena persona fuera de la cancha y para mí eso es más importante que lo que hace en la cancha. Es un buen mentor para nosotros. Hablamos de muchas cosas fuera del baloncesto y para mí es muy importante tener confianza con mi entrenador para hablar de cualquier cosa con él. Eso es lo más importante. Nunca había tenido una relación así con un entrenador.

P: Viene de ser MVP de la Euroliga en enero. Hay días que viéndolo jugar da la sensación de que se siente imparable.

R: Cuando tengo esas sensaciones creo que sí, que no me puede defender nadie, pero creo que es todo el equipo. Cuando Facundo te pasa el balón, o el Chacho, o Edy o Vince te bloquean bien… El baloncesto es un deporte de equipo y yo no puedo hacer nada solo. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo.

P: También hay días en los que se le ve un poco enfadado sobre la cancha…

R: Cuando estoy jugando solo tengo el foco en el partido, ni en los árbitros ni en ninguna otra cosa. Ya estoy mejor. Hablo mucho con Chus de que solo me tengo que centrar en el partido. Es algo importante en todo jugador, pero para mí especialmente.

P: A la afición le encanta el dúo que forma con Mario Hezonja.

R: Tenemos muy buena relación. Comemos juntos, hablamos mucho, Mario es un tío especial para mí. Todos los jugadores tenemos muy buena relación, pero hablas el mismo idioma ayuda. Hablamos mucho de cualquier cosa, no solo de baloncesto, y tenemos química.

P: Hezonja, también acaba contrato en verano, ¿han hablado de seguir juntos el año que viene?

R: No puedo hablar de eso, pero tenemos ganas.

P: Uno de los objetivos de mejora que se planteó esta temporada es defender mejor. ¿Lo está consiguiendo?

R: Sí, es verdad que hable con Chus el pasado verano sobre este tema. Yo soy un tirador, un jugador con muchos puntos en mis manos, pero necesito defender un poco mejor. En esta faceta estoy mejor, pero todavía no al niel que quiero estar. Poco a poco.