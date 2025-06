El mejor Real Madrid llegó justo a tiempo… y se quedó con ganas de más

El mejor Real Madrid es ese que te empieza arrinconando, te somete y te acaba rematando. Que se lo digan al Valencia Basket, su víctima en la final de la Liga Endesa este glorioso miércoles en el que el club blanco se alzó con su título liguero número 38. Un grupo con un director de orquesta, que es Chus Mateo, quien pidió paciencia en los peores momentos y al que el tiempo acabó dando la razón.

¿Llegó tarde el mejor Real Madrid? No rotundo. ¿Se quedó con ganas de más? Seguramente sí. «Esta temporada me hubiese gustado que durase un poquito más. Este equipo se merecía más», expresó Usman Garuba a este periódico sobre el parqué de la Fonteta. Unas palabras que reflejan la inagotable ambición del madridismo y que, en un tono más explosivo, pronunció Mario Hezonja.

«Es un título, pero no puede justificar la mierda que hemos hecho todo el año. Para mí esto no es suficiente cuando tienes esta camiseta. Hay que mejorar, hay que sentarse ahora en la oficina y hablar sobre el futuro de todos porque hay que mejorar, esto no se puede repetir», dijo uno de los líderes y, sin duda, el jugador más autoexigente de la plantilla.

Pero el Real Madrid con el paso de los días irá convirtiendo este glorioso día en el que se proclamó campeón de Liga en el punto de inflexión para despuntar en todas las competiciones la próxima temporada. En el club más grande de Europa no se entiende un año con dos finales perdidas ni quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga. Por eso, en Valdebebas ya trabajan en acertar de lleno en verano para poner la guinda a una plantilla que ha llegado a su mejor nivel a este último mes y cuyo techo todavía está por descubrir.

Un Real Madrid inmejorable en la ACB

Con Facundo Campazzo, MVP de los play off, Walter Tavares gigantesco, Hezonja… y con Andrés Feliz y Bruno Fernando habiéndose convertido en las mejores noticias de las últimas semanas el Real Madrid aspirará, como siempre, a todo la temporada que viene. En esta se quedó a medias, pero los de Chus Mateo no se olvidaron de poner en valor lo que significa ser campeones de Liga con tanta superioridad.

«Perdimos la final de la Supercopa, la final de la Copa del Rey, no pudimos entrar a la Final Four… estuvimos tristes, pero hemos sido capaces de poner un broche de una temporada brillante ganando uno de los premios gordos. Una Liga diferente, con un nivel de competitividad fuera de lo normal», dijo el entrenador madridista, que se ha ganado a pulso la continuidad.

El Real Madrid de los récords. El de las 39 victorias y sólo 5 derrotas. El que no perdía desde el pasado mes de diciembre hasta el tercer partido de la semifinal ante Unicaja Málaga y en el Martín Carpena, donde finalmente acabaron adquiriendo el billete para la final. El resto es historia, aunque en el club blanco pesan demasiado los tropiezos.