Chus Mateo: «A veces es un milagro que no saltemos a piñas, pero todo es por ganar títulos»

Chus Mateo se mostró más contento que nunca desde que es entrenador del Real Madrid con el título de Liga Endesa conseguido este miércoles contra el Valencia Basket en la Fonteta, la cual cierran a lo grande. El técnico madridista, junto al MVP Facundo Campazzo, valoró la principal virtud que exigió desde el día uno y que ya tiene recompensa: la defensa.

«Ser capaces de mantener el ritmo de juego, saber jugar con bonus, fue absolutamente clave. No es nada fácil dejar en el segundo tiempo a Valencia con 30 puntos. Pueden jugar a muchísimas posesiones. Realmente Valencia ha sido un equipo campeón este año y también quiero hacerlo notar. Empezamos la Liga 1-2 y la gente pensó que no íbamos a hacerlo como otros años. Nosotros creímos y nos levantamos de la lona, que eso también es un título», comenzó.

«Hoy Facu ha ganado el MVP, pero es suyo y de todo el equipo. Perdimos la final de la Supercopa, la final de la Copa del Rey, no pudimos entrar a la Final Four… estuvimos tristes, pero hemos sido capaces de poner un broche de una temporada brillante ganando uno de los premios gordos. Una Liga diferente, con un nivel de competitividad fuera de lo normal», aseguró.

«Yo trato de ayudar a los chicos y ellos tratan de ayudarme a mí. Yo doy, ellos me dan a mí. Ellos ven que su entrenador en un momento determinado está trabajando fuerte, pero no ha habido recompensa y me dicen ‘Chus por aquí vamos bien’. A veces es un milagro que no saltemos a piñas como dicen en Argentina, pero todo es en pos de conseguir un título. La propia ambición de todos nosotros. Nos lleva a pensar que todo lo queremos y lo queremos ya. Los títulos hay que madurarlos a fuego lento», afirmó.

Chus Mateo alaba a Bruno Fernando

«Hemos sido capaces de defender extraordinariamente bien, incluso poniendo de una forma evidente. Estos chicos han querido dejarse la vida», valoró sobre la defensa de su equipo.

«Me alegro por Bruno Fernando, hemos tenido fe, los demás hemos tenido fe y paciencia. Sabíamos de lo que era capaz, pero tenía que demostrarlo. Ha dado en estos últimos tres partidos especialmente un nivel tan bueno que nos hace ser muy optimistas respecto al futuro con él. Teníamos la sensación que había llegado de Marte a un equipo como el Real Madrid y no sabía de que estábamos hablando. Le dijimos que había que luchar cada bola, se fue dando cuenta poco a poco como jugar en esta Liga. Me alegro que haya llegado a tiempo. Hacer este partido tan importante, una actuación tan buena y ayudar al equipo con rebotes, con puntos», finalizó Chus Mateo elogiando al angoleño.