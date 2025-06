Los jugadores del Real Madrid celebran con OKDIARIO el título de la ACB: «Es muy especial»

Los jugadores del Real Madrid atendieron a OKDIARIO nada más conseguir la Liga ACB número 38. Usman Garuba, Dzanan Musa y Bruno Fernando quisieron compartir su alegría por el primer título blanco de la temporada tras unos Play-Offs de la ACB inmaculados en los que superaron a Baskonia, Unicaja y finalmente Valencia para obtener el título.

«Estoy feliz, orgulloso de mis compañeros. Ha sido un año largo y esto es algo muy especial para nosotros después de todo lo que hemos trabajado», dijo un Musa que poco después haría pública su marcha del Real Madrid al final de temporada. Más explícito se mostró un Bruno Fernando que cosechó su primer título como madridista y que lo expresaba lleno de alegría.

«Era uno de nuestros objetivos y veníamos con muchas ganas de terminar la serie hoy. Yo sabía que cuando vine aquí no iba a ser fácil, la adaptación no fue fácil, pero estoy muy agradecido a lo que me han ayudado. A veces pasamos por momentos malos y hoy ha llegado un momento muy muy bueno. Es mi primer título y ahora hay que continuar trabajando para ganar el año que viene», se puso como deberes el pívot proveniente de la NBA.

Usman Garuba, quien previsiblemente jugará este año el Eurobasket con España, se mostró todavía más ambicioso. «Estoy contento por el equipo y por la liga que nos merecíamos. El año que viene espero estar al 100% desde el principio y dominar. Esta temporada me hubiese gustado que durase un poco más y creo que nos merecíamos más, pero son cosas que pasan», zanjó el internacional.

El Real Madrid salvó una temporada en la que por momentos parecía que terminaría sin títulos después de ver cómo Unicaja se llevaba la Copa del Rey y la Supercopa y cómo Olympiakos les dejaba fuera de la Final Four de la Euroliga. Barrer al Valencia en la final ha supuesto un auténtico bálsamo para una plantilla que lo celebró a lo grande.