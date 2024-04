Llull ya es el máximo triplista en Euroliga y Chus Mateo pide una estatua para él: «Es una locura»

Sergio Llull sigue haciendo historia en el Real Madrid y este martes se ha convertido en el jugador de baloncesto con más triples de la historia de la Euroliga. 624 es la cifra que atesora este mito que a sus 36 años sigue de dulce. El base superó a toda una leyenda como Juan Carlos Navarro con su segunda canasta de tres en el primer choque contra Baskonia en los play off de la competición europea. Su contribución a la victoria por 90-74 fue importante y puso al Wizink en pie sus dos mandarinas marca de la casa.

El balear, como hace siempre, aprovechó cada uno de los 16:16 minutos que estuvo en pista. Además de sus ocho puntos, también recogió dos rebotes y estuvo presente en los aluviones del equipo blanco, que arrasó a los vascos durante la mayor parte del encuentro. Fue antes de que se agotara el minuto 3 del último cuarto cuando Llull se coronó como el mayor triplista de esta competición.

El de Mahón la recibió a manos de Rudy Fernández y se plantó ante Cody Miller-McIntyre. Luego se despojó de él con una finta, tiró al aro y la clavó desde la línea de tres. «Es que, se acaban los calificativos con Sergio. Es un jugador que cuando pase el tiempo y todos estemos en otras facetas nos acordaremos de él como uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace con los tiros que mete, el control de las situaciones, siempre evitando que le afecten las sensaciones negativas», dijo su técnico.

