Pablo Laso ha avanzado que la lesión de Nigel Williams-Goss puede ser importante, a falta de pruebas médicas que confirmen el alcance, y ha descartado al base para la final de la Euroliga. Ante esta baja, ha asegurado que Thomas Heurtel, que lleva semanas sin jugar por decisión técnica, tiene opciones de estar ante el Anadolu Efes este sábado. Así lo ha explicado en la rueda de prensa previa al final, donde ha comparecido junto a Yabusele y los rivales Ergin Ataman y Vasilije Micic en el Stark Arena de Belgrado.

Baja de Williams-Goss

«Perder a Nigel tan pronto en el partido fue difícil, desde luego, pero no cambió tanto el plan de juego del partido porque otros compañeros cubrieron su posición dando un paso adelante. Mañana no va a jugar seguro, la lesión es peor que un simple esguince, tenemos que hacer pruebas cuando volvamos a Madrid. No hay ningún secreto para Ergin (Ataman). Por supuesto siempre afecta. Es un jugador que nos estaba dando mucha solidez, imponía el ritmo defensivo, estaba llevando los ataques… Perderle es una mala suerte. Pero ya está, no podemos hacer nada, tenemos que cubrir esa situación de la mejor manera posible. Me sabe mal por él porque le hubiera encantado estar con nosotros en estos momentos. ¿Heurtel? Tiene posibilidades de jugar, claro».

Espíritu ganador del Real Madrid

«No tengo una poción mágica. Creo mucho en el trabajo y que el equipo debe ir entendiendo situaciones, que cuando hacen algo en septiembre, no les digo que valen para cuando juguemos una final. Por eso siempre creo en el crecimiento del equipo, es mi manera de ser, y por eso muchas veces en partidos como ayer estoy muy tranquilo, sinceramente, porque creo que el trabajo ya está hecho. En el aspecto motivacional, estos son los partidos más fáciles para un entrenador porque la motivación la tienen los jugadores y si no la tienen, coño, no merecen jugarla. Lo que sí creo es que tenemos que entender lo que debemos transmitir. No toco ninguna tecla mágica. Lo más importante es que mis jugadores entiendan dónde están».

Orgulloso del Real Madrid

«El Real Madrid es un equipo histórico y yo como entrenador me siento muy orgulloso de que esa historia se escriba cada día. Tengo la suerte de entrenar a grandes jugadores, pero esa historia la que nos empuja a ser cada día mejores. La gente se siente orgullosa de lo que transmite su equipo y eso es algo que a mí me enorgullece. Tengo la suerte de entrenar a un gran club y tener grandes jugadores bajo mi responsabilidad».

Nunca dudó de los suyos

«Yo nunca he dudado de mi equipo. Hemos tenido problemas, igual que Ergin, es una temporada larga. Me hubiera gustado que todo fuera mejor, pero nada es fácil en la vida. No pasa nada. ¿Todo está mal porque pierdas partidos? No. El pasado, pasado está. Hemos tenido problemas, qué equipo no los ha tenido. Ergin y yo hemos hablado muchas veces entre bambalinas de estos. Jugando 80 partidos, claro que hemos perdido partidos, pero hemos llegado aquí. Punto».

El Efes, más que Larkin y Micic

«El Efes es un gran equipo más allá de las individuales, Micic y Larkin son dos jugadores diferenciales. Pararles puede ser facilísimo, pongo dos jugadores a cada uno y lOs paro, pero van a encontrar a otro y nos va a matar otro. El año pasado el mejor en el quinto partido del ‘playoff’ fue Singleton y el triple importante lo metió Simon. Lo que hace bueno al Efes es tener a esos dos jugadores y la atención que generan. Lo que quiero es hacer una buena defensa de equipo, no creo que un jugador vaya a parar a Micic o Larkin él solo. Creo mucho en la defensa de equipo, es mi filosofía de baloncesto. El Efes es mucho más que Micic y Larkin».