Juancho Hernangómez: «Ojalá cruzarnos con el Real Madrid en la final»

La estrella de la selección española, Juancho Hernangómez, vivirá la primera Final Four de Euroliga de su carrera este fin de semana en Berlín. Lo hará con Panathinaikos, equipo al que llegó el pasado verano y al que ha llevado hasta una semifinal europea en la que se medirán a Fenerbahce. El madrileño compareció ante los medios de comunicación congregados en el Uber Arena, entre los que se encontraba OKDIARIO, para confesar que le gustaría cruzarse con el Chacho Rodríguez, al que se encontró este jueves en el pabellón, y, por tanto, al Real Madrid en la gran final del domingo.

«El Real Madrid-Olympiacos es otro partidazo con dos equipos que se merecen todo. El Real Madrid es el que más talento tiene, pero eso también puede pasar doble factura porque en un partido todo puede pasar y Olympiacos es un equipo muy duro que sabe jugar bien al baloncesto. No es la primera vez que el Real Madrid ha jugado esto», comenzó Juancho sobre el poderío de los blancos en Europa.

Acto seguido, desveló su encuentro con el veterano jugador canario del Real Madrid y su intención de volverse a vez, pero en la final: «Sólo me he cruzado con Chacho y luego les veré. Somos rivales ahora, les deseo lo mejor y ojalá cruzarnos en la final». Hernangómez y Rodríguez compartieron durante mucho tiempo la camiseta de la selección y por caprichos del baloncesto podrían enfrentarse en una final esta temporada, al igual que contra los otros españoles: Rudy Fernández y Sergio Llull.

Aun así, Juancho Hernangómez optó por ser prudente y centrarse en el encuentro ante los turcos: «No visualizo una final contra el Real Madrid. Mañana a las 18:00 horas, cuando el árbitro lance el balón empiezan 40 minutos de batalla a muerte y si logramos conseguir el objetivo, después por la noche hablamos de la final», concluyó sin ahondar en ese posible duelo ante el campeón de la Euroliga.

El emotivo recuerdo de Juancho Hernangómez en Berlín

Sobre su etapa en la selección española, con la que quiere tener otro capítulo este verano en los Juegos Olímpicos de París, tuvo unas palabras de nostalgia. «La última vez que estuvimos aquí ganamos el oro, MVP de la final… se me pone la piel de gallina de pensarlo. Era otra competición, han pasado un par de años y hay que luchar por todo e intentar ganarlo», recordó sobre ese Eurobasket conseguido con España en 2022 en el mismo escenario donde se llevará a cabo esta edición de la Final Four, el Uber Arena de Berlín.

«Ayer al llegar al hotel ya se lio un poco. No hemos ni empezado y ya ha habido movida, pero es lo bonito de esto. Mañana va a ser un partidazo con aficiones que aman el baloncesto, que lo dan todo y que realmente sufren por el equipo. Lo de los griegos es una cosa espectacular que si no vives allí no la entiendes y a vivirlo», explicó sobre lo sucedido con el entrenador de Panathinaikos, Ergin Ataman, y unos aficionados turcos.

«Volver a Europa es por estos partidos, es un baloncesto increíble y mañana se va a ver», añadió ante los medios españoles. «Ha sido un año de aprendizaje. Es un mundo un poco diferente, pero estoy muy contento y feliz, adaptándome a todo. Nuevos entrenadores, nuevo baloncesto… Hemos hecho una temporada fantástica, segundos en Euroliga y primeros en la Liga griega», dijo haciendo un repaso de su corta e intensa experiencia en Grecia.