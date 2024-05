Juancho Hernangómez se enfrenta al Real Madrid… ¿y a su futuro?

Decía Juancho Hernangómez en la previa de la Final Four de la Euroliga que el único jugador del Real Madrid con el que se había encontrado en el Uber Arena había sido el Chacho Rodríguez. «Ojalá cruzarnos en la final», comentó. Su deseo se ha cumplido y este domingo se verá las caras con el rey de Europa a las 20:00 horas en la gran final. Su primer año en el histórico club griego ha sido de todo menos sencilla, por lo que quién sabe si también se estará enfrentando a su futuro esta noche en el pabellón de Berlín.

No hay duda de que Juancho estaría encantando de volver a jugar en España, cosa que no hace desde 2016, cuando dejó Estudiantes. Juancho, aunque asegure que el baloncesto griego es algo distinto a todo, que hay que vivir y a lo que se está adaptando, recibiría con los brazos abiertos una posible llegada al Real Madrid. Esta temporada las ha visto de todos colores: una lesión por la que se perdió dos meses de competición, más banquillo de la cuenta y algún que otro dardo de su entrenador, Ergin Ataman, que no le ha debido gustar nada.

No hay que irse muy atrás para ver la última muestra de descontento del técnico turco con el ala-pívot de la selección. Sucedió en la semifinal de Panathinaikos ante Fenerbahce, cuando tras seis minutos en pista un despiste defensivo le condenó al banquillo, de donde no volvió a salir. «Despierta, Juancho», le ordenó Ataman en inglés. «Demostró orgullo, pero a veces tomó la decisión equivocada. Es un gran jugador, pero a veces le superan las emociones», afirmó a posteriori.

Este tipo de cosas, sumado a un contrato que está en manos de la directiva de Atenas, pues tiene el derecho a cortarle en junio pagándole menos dinero del que cobra con su ficha actual. Si este escenario se produce, un Real Madrid en el que aún no sabe exactamente con qué jugadores de esta temporada podrá seguir contando, estaría a una llamada de hacerse con los servicios de una de las mayores estrellas de la selección española, que a sus 28 años conserva todo el baloncesto del mundo en sus manos.

Juancho ‘depende’ de Hezonja

Como decimos, la operación salida del Real Madrid es la vía para que Juancho regrese a un club en el que ya militó en sus categorías inferiores. Con la retirada de Rudy Fernández confirmada y la del Chacho Rodríguez cercana a la espera de su decisión tras completar el curso, una marcha de Mario Hezonja, que acaba contrato y no ha renovado, podría abrir la puerta de par en par a la llegada del hispano. Por si le hiciera falta, una buena actuación esta noche en el Uber Arena le podría situar más que nunca en el escaparate de cara a un fichaje más positivo para él el siguiente curso.

El croata, que confesó recientemente las ‘presiones’ que recibe en el comedor de Valdebebas por parte de Florentino Pérez para que siga, siempre se ha dejado querer precisamente por su rival en la final, Panathinaikos, un equipo al que siempre dejó claro que quería volver. «Los sigo de cerca y están dando un altísimo nivel, han cambiado toda su trayectoria en un año y eso es impresionante. Están Sloukas y Nunn, pero hay muchos jugadores importantes y Juancho entre ellos», decía Hezonja antes del encuentro, hablando de su antiguo club y también del ala-pívot español.

Los Hernangómez retan al Real Madrid

En dos semanas frenéticas de baloncesto, el Real Madrid se medirá en cuestión de cuatro días a los dos hermanos Hernangómez. Primero será Juancho el que este domingo pondrá a prueba a los blancos, si es que Ataman le da la oportunidad, y a la vuelta de Berlín tocará enfrentarse con su hermano mayor, Willy, que por tercera vez con el Barcelona pisará el WiZink Center este curso, el de su regreso a España.