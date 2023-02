La gran promesa del Real Madrid y futuro del baloncesto español, Hugo González, se une a la familia de Best Of You, una de las agencias de representación más importantes que también tienen en su agenda a Felipe Reyes, actual embajador del conjunto blanco.

Formado en las categorías inferiores del club blanco desde infantiles, el escolta del equipo Junior ya ha demostrado su talento con 16 años en el primer equipo durante esta temporada, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes en la historia del Real Madrid en ACB.

Sus éxitos precoces auguran a Hugo un porvenir brillante en la élite. Subcampeón del mundo con España U-17 en el último Mundial de Málaga y MVP en los prestigiosos torneos Adidas Next Generation de Múnich y Torneo L’Hospitalet, el prodigio de la cantera del Real Madrid, promedia 15 puntos, cinco rebotes y tres asistencias por partido de Liga EBA con sus 1.97 metros de altura.