Hezonja confirma su continuidad en el Real Madrid: «Continuaré en mi casa por mucho tiempo»

Fin al culebrón. Mario Hezonja ha confirmado a través de sus redes sociales que seguirá en el Real Madrid «por muchos años». Después de un sinfín de rumores sobre su posible marcha al Barcelona o al reciente campeón de la Euroliga Panathinaikos, el alero croata ha emitido un comunicado en el que anuncia que continuará en el conjunto blanco ya que «el Real Madrid creyó en mí cuando muchos no y cuidaron de mí y de mi familia desde el primer día que llegué».

«Como todos sabéis, después de mi último partido de la temporada me convertí en agente libre y era libre de decidir dónde quería jugar durante los próximos años. No he llegado a ningún acuerdo con nadie más a partir de ahora y, como dije, ¡siempre lo oiréis de mí primero!», comenzaba el comunicado del jugador del Real Madrid.

«El Real Madrid creyó en mí cuando muchos no, cuidaron de mí y de mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención era quedarme así que estoy feliz de comunicarles que continuaré mi viaje en MI CASA, MI REAL MADRID ¡por mucho tiempo!», zanjó Mario Hezonja en un breve comunicado en ‘X’ en la mañana de este jueves.

Se trata de una decisión importante para el Real Madrid después de las das dos salidas (en forma de retirada) de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. El conjunto blanco respira aliviado de poder mantener a una de las piezas más importantes en el esquema de Chus Mateo, pues Mario Hezonja, junto a Tavares y Musa, han sido los baluartes de un equipo que lo han ganado prácticamente todo esta temporada.

As you all know, after my last game of the season I became a free agent and I am free to decide where I want to play for the next years. I did not enter any agreement with anyone else as of now, and like I said you will hear it from me first always!

— Mario Hezonja (@mariohezonja) June 20, 2024