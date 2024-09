Heurtel rompe su silencio: «La gente piensa en mí como si fuese un criminal»

Es uno de los jugadores de baloncesto más polémicos de los últimos tiempos y recientemente ha roto su silencio. Hablamos de Thomas Heurtel, ese que se marchó de Barcelona y Real Madrid en cuestión de dos años, dos salidas que en su momento dieron muchísimo que hablar. Y es que, por un lado, el club azulgrana, en uno de los movimientos más sucios de su historia, le prohibió subir al avión en Estambul tras un partido de Euroliga ante el Anadolu Efes.

Esto sucedió a finales de 2020 después de que el Barça se enterase de que Heurtel estaba en negociaciones con el Real Madrid de cara a la siguiente temporada al ver que no contaba para el entonces entrenador culé, Saras Jasikevicius. El base francés sintió tal desprecio que buscó una escapatoria rápida y puso rumbo al ASVEL Lyon-Villeurbane antes de desembarcar en la capital de España.

Pero su andadura en el Real Madrid se torció poco menos de un año después, cuando una noche de fiesta en Atenas antes de un encuentro de Euroliga frente al Panathinaikos, en la que le acompañó el ex jugador del conjunto blanco Trey Thompkins, le costó la desvinculación del club en el que anhelaba jugar.

Ahora, con 35 años, espera una nueva oportunidad en un equipo de Euroliga tras militar las dos últimas temporadas en el Zenit de San Petersburgo. Al estar algo alejado del primer nivel, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde su selección, Francia, fue subcampeona. En una entrevista con Eurohoops, Heurtel reveló su sentir y tiene claro que «la gente» piensa en él «como si fuese un criminal». En esta, explicó cómo vivió todo lo ocurrido con el Barça, que le dejó en ese hotel de Estambul.

Las noches de Estambul y Atenas

«En Barcelona no hice nada mal. Desde el primer día Saras no me quiso, traté de hacerle cambiar de opinión los dos primeros meses y luego ocurrió lo de Estambul, que no fue mi culpa. Todos hicieron de aquello un mundo porque no recuerdo ningún deportista, no sólo de baloncesto, a los que un club les haya tratado de la manera en la que ellos me trataron a mí», afirmó rotundamente.

Tras relatar dicho episodio, Heurtel se pronunció acerca de esa noche que le costó su salida del Real Madrid: «Estaba muy feliz de fichar por ellos porque son el mejor club de Europa. Estaba agradecido y contento. Pero es verdad que cometí ese error infantil de salir de noche antes de jugar contra el Panathinaikos. Fue una mancha muy grande por mi parte».

Además, confesó que su arrepentimiento no sirvió para que el Real Madrid no adoptase esta fulminante decisión: «Le pedí perdón a todo el mundo: el cuerpo técnico, el director deportivo y mis compañeros. Estaba preparado para recibir una segunda oportunidad, porque no creo que sea el único jugador de baloncesto que haya salido antes de un partido, y especialmente porque aquella noche no estaba solo. Pero yo fui el único que recibió ese trato».

Heurtel ansía otra oportunidad en Europa

«Creo que estas dos historias en Barcelona y Madrid dañaron mi reputación de mala manera. No soy el mismo chico. No soy el mismo jugador. Siempre aprendemos de nuestros errores. Mi primera prioridad ahora es mi familia, luego el baloncesto y Dios. Creo que se puede aprender de los errores», añadió, para luego hablar de los prejuicios que a día de hoy pueden tener los grandes equipos sobre él.

«Nunca repetiré lo mismo que hice con el Madrid. La gente piensa en mí como si fuese un criminal, pero yo no creo que sea ni mala persona ni mal compañero. Esos dos episodios han repercutido en esta parte final de mi carrera deportiva», concluyó Heurtel, que desea otra oportunidad, quizá la última, en el baloncesto de Europa.