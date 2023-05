Florentino Pérez: «El Real Madrid no va tolerar más insultos racistas contra nuestros jugadores»

Florentino Pérez ofreció un emotivo discurso durante la visita a la Comunidad de Madrid en la celebración de la Undécima de la Euroliga del Real Madrid. El presidente del club blanco se rindió a jugadores y también quiso mandar un mensaje de ánimo a Vinicius.

«Lo ocurrido con Vinicius es muy grave, con el agravante de que no es la primera vez. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. Quiero dejar claro que el Real Madrid no va tolerar más insultos racistas contra nuestros jugadores. Para ello hay que cambiar la estructura arbitral del país para no hacer responsable del delito a la víctima que los está sufriendo ahora», afirmó Florentino Pérez durante el acto celebrado en la Comunidad de Madrid.

Después, en el ayuntamiento, Florentino Pérez también quiso apoyar a Vinicius catalogando de vergüenza lo que sucede con el jugador. «Vinicius es la víctima, es una vergüenza que lo quieran convertir en culpable por ser uno de los mejores futbolistas del mundo. No se deben seguir permitiendo estos actos que destrozan nuestro fútbol. Hay que cambiar la estructura arbitral de nuestro futbol que se encuentra con una herramienta como el VAR, pero que se ha convertido en el principal problema, y esto lo hemos sufrido durante toda la competición. La imagen de nuestro fútbol está seriamente dañada. Se ha ganado desde nuestros valores en una Final Four que ha sido una fiesta del deporte para los aficionados del baloncesto», afirmó junto a José Luis Martínez-Almeida.

Una gesta histórica

Florentino Pérez inició el discurso con unas emotivas palabras hacía los héroes de Kaunas. «Es muy emocionante compartir con lo madrileños y madridistas esta gesta que quedará grabada para siempre en el corazón de los aficionados al baloncesto. Esto es el símbolo de lo que es el Real Madrid y ser madridista. Un ejemplo de superación y de no rendirse jamás, comenzó.

Florentino también dejó claro que: «Lo vivido el pasado domingo es la culminación de un camino a lo imposible. Esto guarda una semenjanza con el equipo de fútbol en Champions. Cuando todo parecía acabado. Estos jugadores únicos y con un corazón inmenso han vuelto a demostrar porque forman parte de la historia de este club. Son jugadores que representan madrisimo. Quiero felicitarlos a todos. Han atravesado momentos de máxima dificultad. Este título también es especial para nuestro entrenador. Un hombre de la casa, de los nuestros, que ha sufrido ataques injustos y precipitados. Te doy la enhorabuena por el trabajo que has hecho con los valores de este club. Felicidades a todo tu cuerpo técnico».