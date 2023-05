El Real Madrid acusa a los árbitros de haberse saltado el protocolo FIFA para no proteger a Vinicius

El Real Madrid se ha vuelto a pronunciar en torno al tema de los insultos racistas a Vinicius. Tras el comunicado de la mañana de este lunes, la entidad blanca quiso mostrar su agradecimiento a todas las personalidades del deporte que se unieron para denunciar públicamente lo sucedido en Mestalla el pasado domingo. Además, como informó OKDIARIO, acusó al árbitro de haber saltado el protocolo de la FIFA para no proteger a Vinicius.

Además, en el nuevo comunicado el Real Madrid vuelve a oponerse por completo a todo el asunto racista en el que la Liga de nuestro país se ha visto envuelta durante toda la temporada, en gran parte, por los cánticos a Vinicius en la mayor parte de los estadios de España.

Comunicado completo del Real Madrid

El Real Madrid C. F. quiere agradecer las numerosas muestras de cariño, solidaridad y afecto recibidas desde todas las partes del mundo hacia nuestro jugador Vinicius Júnior.



Los ataques de odio y racismo deben ser erradicados de nuestra sociedad para siempre y así se han pronunciado personalidades de todos los ámbitos y desde diferentes instituciones nacionales e internacionales después de lo ocurrido ayer en el estadio de Mestalla.



Nuestro club muestra su gratitud a la máxima autoridad del fútbol mundial, el presidente de FIFA Gianni Infantino, que ha dicho que se detengan y se suspendan los partidos donde se cometan estos delitos de odio.



También nuestro agradecimiento al presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien pide que se tomen medidas serias para combatir este problema y cuya víctima es, como ha dicho, “un joven que triunfó en la vida y que se está transformando en uno de los mejores futbolistas del mundo”.



Asimismo sus compañeros han mostrado solidaridad y apoyo hacia Vinicius, tanto los del Real Madrid como los del resto de equipos del mundo. Leyendas, jugadores y entrenadores, algunos de ellos tan significativos en el panorama internacional como son Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos o Casemiro, entre decenas y decenas de figuras del fútbol mundial.



Los lamentables hechos acontecidos han dado la vuelta al mundo y avergüenzan a nuestro fútbol, tal como quedan reflejados y denunciados en los grandes medios de comunicación internacionales. Desde el Washington Post o L´Équipe, por citar tan solo algunos ejemplos emblemáticos, subrayan de manera muy contundente el grave problema del fútbol español.



Y por último, nos sorprenden las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo.



Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius. Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían. Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior.



Lamentablemente, lo ocurrido ayer y la gestión que se hizo por parte de los árbitros y del VAR no lo percibimos como algo aislado, sino como algo que se viene repitiendo en muchos de nuestros partidos. Nunca se puede hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre.



Por todo ello, vemos con máxima preocupación que desde la Federación Española de Fútbol no se haya tomado ninguna medida en todo este tiempo, pese a las evidentes y reiteradas señales de alarma que desde nuestro club hemos venido denunciando.



El Real Madrid espera que, dada la gravedad de la situación actual y la imagen que se está ofreciendo del fútbol español ante el mundo, se actúe con contundencia y de manera inmediata por parte de todos los que tienen responsabilidad y competencias para combatir estas lacras que son el racismo, la xenofobia y el odio. Nuestro club continuará trabajando para que los valores que han sustentado nuestra historia sigan siendo modelo de convivencia y ejemplaridad.