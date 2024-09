El ex madridista Juan Núñez antes de la semifinal de Supercopa: «Vengo al Barça a competir por títulos»

Juan Núñez, a las puertas de su debut con el Barcelona, prefiere no hablar del equipo que le dio la oportunidad de debutar en la élite del baloncesto. El Real Madrid es su primer rival en su nueva andadura en la Liga Endesa, que este lunes celebraba la presentación de una edición que arrancará el próximo sábado 28 de septiembre.

El base español atendió a los medios de comunicación en dicho evento, entre los que se encontraba OKDIARIO, y a respuesta de este periódico dijo que su estreno como culé tan sólo le «supone jugar una semifinal para ganar un título, así de sencillo».

«El nivel de motivación siempre tiene que ser el mismo. Vengo a competir por títulos y la motivación de poder ganar un título el fin de semana es grande», zanjó cuestionado por este periódico sobre sus aspiraciones en la Supercopa de España que se disputará este fin de semana en Murcia.

En su comparecencia, Juan Núñez fue preguntado por lo que más le había gustado en sus primeros días en la Ciudad Condal y su respuesta fue bastante sorprendente: «Una cosa muy importante, sol, que hacía dos años que no lo veía».

Juan Núñez y su ambición en el Barça

«La gente me ha acogido muy bien y lo que me gusta es que todos queremos ganar, con muchas ganas», insistió. «Si te digo la verdad tengo muchísimas ganas de jugar porque llevo dos veranos que no he parado y este que he estado más tranquilo he tenido para recuperar ciertas molestias que tenía y voy con las pilas cargadas», comentó.

«El draft fue muy rápido porque estuve dos días y me volví, pero fue una experiencia chula por como lo montan los americanos», recordó sobre el pick número 36 de los San Antonio Spurs en la NBA. Este año fue el único jugador español de baloncesto en la selección de la Liga estadounidense.

«Va a ser un partido muy complicado, el Real Madrid es un equipazo, pero competiremos y vamos a ganar», dijo hace unos días tras alzarse este domingo con la Liga catalana.