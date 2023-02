Cornelie: «El Real Madrid es más grande de lo que pensaba»

Petr Cornelie (Calais, 1995) es un tipo de sonrisa franca. Está feliz en Madrid y se le nota. El ala-pívot francés atiende a OKDIARIO pocos días antes de disputar su primera Copa del Rey, con ganas de vivir un torneo del que le han dicho muchas cosas y todas buenas. Reconoce que le ha sorprendido la magnitud del club blanco y está convencido de que no hay ninguno mejor en toda Europa. Ahora les toca demostrarlo sobre la cancha en Badalona.

Pregunta: Ya llevas unos meses en el club. ¿Cómo te sientes en Madrid?

Respuesta: Me siento genial. Estoy en una gran ciudad y un gran club. Me siento como en casa.

P: ¿Es el Real Madrid el club que esperabas?

R: Me ha sorprendido porque es incluso más grande de lo que pensaba. Las infraestructuras que tiene: el pabellón de entrenamiento, el gimnasio, la residencia… Es todo perfecto. Y la gente que me he encontrado en el equipo. Todos son muy amables y trabajadores, te ayudan a ponerte en la mejor posición para que despliegues tu mejor baloncesto.

P: ¿Te ha costado volver al baloncesto europeo después de tu paso por la NBA?

R: No mucho. Ya estuve jugando con la selección francesa durante el pasado verano y eso me ha ayudó a volver a acostumbrarme al baloncesto europeo antes de que empezar esta temporada. En realidad ha sido fácil.

P: ¿Qué aprendiste durante tu etapa en Denver?

R: ¡Ufff! (resopla). Jugar con Jokic, un doble MVP y puede que triple esta temporada, es increíble. Compartes la pista con uno de los mejores jugadores del mundo y ves desde dentro cómo trabaja, cómo entrena, cómo juega… Aprendí mucho. En general fue una gran experiencia batirme con los mejores jugadores del mundo y estoy muy feliz por haberla vivido.

P: Musa, Yabusele, Deck, tú mismo… En la plantilla sois varios jugadores que volvisteis de la NBA con ganas de dar lo mejor en Europa.

R: En este equipo hay unos 12 ó 13 jugadores que hemos pasado por la NBA (en realidad son 11). Es un montón y una de las razones que explica el gran equipo que tenemos. Está plantilla ha jugado contra los mejores del mundo, está llena de experiencia y sabiduría.

P: Viendo el reparto de minutos, eres el octavo jugador más empleado por Chus Mateo esta temporada. ¿Te sientes satisfecho con tu rol o esperabas más protagonismo?

R: Estoy muy feliz con el rol que tengo. Obviamente siempre aspiras a mejorar y tener más minutos de juego, pero para ser mi primera temporada aquí no me puedo quejar. Solo me preocupa seguir trabajando duro para ser el mejor jugador posible.

P: ¿Qué sabes de la Copa del Rey? ¿Te han contado lo especial que es este torneo?

R: En Francia tenemos una competición similar que se llama la Leaders Cup en la que también se enfrentan los ocho mejores jugadores de la liga. ¡Pero no es tan grande! Cuando llegas a España te das cuenta de que todo el mundo habla de la Copa del Rey y de que es algo grande de verdad. Es genial tener un torneo así en mitad de la temporada. Me encanta disputar un título tan importante ahora.

P: No tuvisteis mucha suerte en sorteo: Valencia Basket en cuartos y Barça en una hipotética semifinal…

R: Al final, si quieres ganar un título tienes que batir a los mejores equipos. Y el Valencia es uno de esos equipos. Nosotros sabemos que podemos batir a cualquiera si jugamos a nuestro mejor nivel. No le tenemos miedo a ningún rival.

P: Ya os habéis enfrentado al Barcelona varias veces esta temporada. ¿Cómo es vivir los Clásicos desde dentro?

R: Son grandes partidos, siempre muy calientes ya se jueguen en Barcelona o en Madrid. Me encanta que haya una rivalidad así. Me habían contado que estos partidos se convertían en grandes peleas, pero tampoco me han parecido sucias, sino batallas muy bonitas que estoy deseando volver a vivir en la Copa del Rey o en la competición que sea.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del baloncesto español?

R: Ya conocía un poco el baloncesto español porque hace años veía sus partidos, sobre todo los del Real Madrid porque es el mejor equipo de España y de Europa. Nada me ha sorprendido mucho, ya sabía que aquí se juega muy rápido, más que en Francia, donde el juego es más físico. Es un baloncesto mejor porque la pelota se mueve a más velocidad y los jugadores son más talentosos.