Chus Mateo, sobre la posible lesión de Rudy Fernández: «Espero que se quede en un susto»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, compareció en rueda de prensa tras la paliza de su equipo a Gran Canaria en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa. El técnico local, además de alabar el dominio y la contundencia de su equipo en unas semanas frenéticas, dio luz al asunto de la posible lesión de Rudy Fernández, que se marchó muy dolido de la muñeca derecha al principio del segundo cuarto tras un robo de pelota.

Con la esperanza de que no se repita un caso Gaby Deck a poco más de una semana de la Final Four de la Euroliga en Berlín, Chus Mateo espera que «solo sea un susto» y se alegra de que «volviera al banquillo». «Había cierto temor, pero parece que pudiera estar simplemente con un esguince. Mañana se harán las pruebas pertinentes y a ver cómo se recupera y a ver si tenemos que hacer más pruebas para ver los que pasa. Espero que no lancemos las campanas al vuelo y esperar a mañana porque me puedo equivocar», añadió.

«Hemos hecho un partido bastante completo, con la paciencia suficiente para doblegar a Gran Canaria. Hemos ganado por una diferencia grande que seguramente no refleja la distancia entre los dos equipos. Querrán reaccionar y jugar mejor en casa seguro. Nos vamos a esperar un Gran Canaria herido y que quiera reaccionar. Esto no va por diferencia de puntos, sino por partidos ganados y la película puede cambiar por completo. Hemos sido agresivos de cara a la canasta y hemos entendido muy bien el partido. Ya se ha acabado, sí hemos ganado, a celebrar hoy y a trabajar mañana pensando en el viernes», valoró Chus Mateo para empezar.

«Hemos mejorado bastante en el segundo cuarto, en el tercero y en el cuarto. No cabe duda de que Gran Canaria es un equipo con puntos. Han querido abrirnos a los pívots y nosotros hemos jugado al revés. No hay que volverse locos y tener la paciencia para no perder la cabeza. Después del segundo cuarto creo que hemos jugado realmente bien. No sé la suma de puntos que hemos hecho, pero hemos jugado realmente bien. Con eso no significa que el próximo día no nos vayamos a encontrar mil dificultades», avisó.

«No valoro lo que podría haber sido y no fue. Hemos jugado muy bien y quiero jugar bien el siguiente, entrenar muy bien mañana. Lo digo siempre, nosotros no podemos dosificarnos. Dosificarnos es humano porque en una temporada de 90 partidos hay momentos de bajón. No sé lo que va a pasar el viernes al haber ganado hoy. Lo hemos hecho bien, fuera, ya está. No nos vamos a dar palmadas en la espalda constantemente», finalizó.