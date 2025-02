Chus Mateo señala un «déficit» en la plantilla y apunta al cansancio: «El esfuerzo nos pasó factura»

Chus Mateo valoró la derrota en la Copa del Rey de baloncesto, en la que el Real Madrid compitió con más garra que precisión por un trigésimo título que se escapó en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y que se llevó Unicaja Málaga. «El esfuerzo de los dos primeros partidos nos ha pasado factura», destacó el técnico madridista, que vio como los suyos volvían a mostrar la cara más oscura en el día menos oportuno.

«El Unicaja ha puesto el listón físico muy alto. Perry ha hecho un partido extraordinario, el hombre del partido con muchísimo acierto y muy bueno en la dirección. A Taylor no lo hemos podido parar. El 5 que se abre nos cuesta y Kravish ha estado muy acertado. Le hemos intentado poner solución, pero no ha sido posible. Estos tres jugadores y el bloque de Unicaja ha sido capaz de desarbolarnos», comenzó valorando Chus Mateo tras la final.

«Firmemente, creíamos que podíamos entrar en un momento determinado. Hemos cometido errores de ansiedad por querer enseguida ponernos por delante. Veníamos ilusionados, lo sentimos por nuestros aficionados porque queríamos darle una alegría más. Pelearemos duro para darles títulos este año, que es más complicado que otro. Tenemos algún déficit más que otros años. Hoy no hemos sido capaces de ganar, pero prometemos que seguiremos luchando», añadió el técnico del Real Madrid.

«Ha habido pérdidas bastante tontas. En otras nos hemos comido el balón. Éramos un equipo que perdíamos muchos balones. Hemos perdido balones que no estábamos perdiendo. Ha sido un tema más de ansiedad que de otras cosas», afirmó.

Al Real Madrid de Chus Mateo se le escapa otra final

«Hemos estado expectantes de que alguno de los jugadores que tienen más brío anotador aparecieran. No hemos sido capaces de encontrar a nadie. Nos falta más trabajar lo que es esta plantilla. No hemos encontrado esa inspiración que los rivales sí han encontrado. No ha sido un partido muy bonito, sobre todo al principio. Ellos han bajado muy bien y no hemos podido encontrar algún tiro o contrataque que nos diera fluidez», explicó.

«Las plantillas son para trabajarlas y para tratar de encontrar las virtudes que uno tiene. Creo que tenemos virtudes suficientes para llegar a una final de Copa del Rey y para ser líderes de la Liga ACB. Hemos perdido algo de físico seguramente. Nunca pongo excusas y no las voy a poner ahora, pero notamos mucho la ausencia de Gaby Deck. Será algo que tengamos que buscar soluciones a la larga y seguiremos compitiendo para llegar a otras finales. Para llegar a títulos hay que llegar a las finales», comentó.

«Unicaja es uno de los mejores equipos de los últimos años. Tienen una plantilla y una estabilidad muy muy estructurada. Claro que son una alternativa sin duda», finalizó Chus Mateo sobre el doble verdugo del Real Madrid en las finales esta temporada.