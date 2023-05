Así explotó de alegría el Real Madrid con el pitido final

El Real Madrid celebró por todo lo alto la victoria en la Euroliga. El banquillo del conjunto blanco saltó tras el último lanzamiento de Olympiacos, que acabó tocando el hierro y que no entró, lo que certificaba la victoria madridista en la Final Four por un punto de diferencia. La alegría no se pudo contener en la plantilla madridista, que festejaron por todo lo alto la consecución de la undécima Copa de Europa del club.