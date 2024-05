Abalde: «Nos jugamos algo tan importante que tengo que estar preparado para lo que sea»

En una especie de segunda entrega, Alberto Abalde (1995, Ferrol) vuelve a atender a OKDIARIO, esta vez antes de la final de la Euroliga. El Real Madrid se mide a Panathinaikos este domingo a las 20:00 horas en el último asalto por la que sería la duodécima Copa de Europa del club blanco. Cuando se llega a una cita tan «importante» y más aún para un equipo con la historia del madridista, bien hace en mandar un aviso el gallego de que está «preparado para lo que sea».

El alero, a pesar de no ser de los jugadores más habituales en la rotación del Real Madrid, siempre cumple con lo que se requiere y en la final que se celebrará en el Uber Arena de Berlín no tiene por qué ser menos. Después de disputar sólo 11 segundos en la semifinal ante Olympiacos, Abalde está completamente dispuesto a arrimar el hombro cuando Chus Mateo le necesite y sin duda estará esperando su momento en la final.

«Hoy no se me ha hecho el día largo», bromea respecto a sus palabras antes de la semifinal, cuando afirmó que la espera desde que aterrizó en la capital de Alemania hasta que pudo saltar a la cancha para entrenar se le hizo larga. «Ha sido un día de disfrutar un poquito lo de ayer, ver a la familia, descansar y ya enfocarnos en la final», añade.

Su entrenador prometió tras la victoria ante Olympiacos que antes de centrarse en el duelo contra el otro equipo griego que juega la Final Four se bebería una merecida cerveza. Sin embargo, Abalde confiesa que los jugadores no tienen ese privilegio: «Nosotros no porque somos los que tenemos que jugar. Sí que después del partido pudimos relajarnos un poquito, disfrutar de la semifinal y hoy ya encarar la gran final».

La mentalidad de Abalde para la final

«Se afronta como todas las finales. Una final de Copa de Europa… es espectacular llegar hasta aquí es muy difícil. Así que a disfrutarla, competirla y darlo todo para ganarla», dice Abalde antes de su tercera final de Euroliga con el Real Madrid en declaraciones para este periódico. De las dos anteriores ganó la de Olympiacos en Kaunas el año pasado y perdió la de Belgrado en 2022 contra Anadolu Efes, cuyo técnico, Ergin Ataman, volverá a intentar batir a los blancos dos cursos después.

«La semifinal la enfocamos como una final también. Son dos partidos muy diferentes y en una Final Four siempre hay nervios, presión y ganas de ganar», explica, para después destacar los peligros del cuadro de Atenas: «Tienen diferentes armas. Tienen muchos generadores de juego y también a Lessort por dentro. En la generación de juego con Sloukas y con Nunn son claros focos y jugadores clave. Es un equipo completo, que va a jugar muy físico y que vamos a tener que hacer un buen partido para ganarles».

«Yo me dedico a trabajar y a jugar cuando estoy en pista. Lo demás no es cosa mía. Mi trabajo es estar preparado. En la semifinal fueron unos segundos, unas defensas y en la final veremos qué es lo que hay. Estamos jugando por algo tan importante que hay que estar todos preparados para lo que sea», concluyó, hablando sobre su participación en el juego.