Samu Castillejo sentencia a Broncano tras su entrevista con Abascal: «Te ha llevado una caja para que vaya recogiendo el chiringuito»

La entrevista de David Broncano a Santiago Abascal este lunes fue un reclamo multitudinario en España. El líder de VOX accedió a ir al programa que concentró casi 5 millones de espectadores de media y provocó todo tipo de opiniones en los que muchos aplaudieron la oratoria de Abascal. La actitud del presentador en La 1 de TVE fue muy criticada y el mundo del fútbol no iba a ser ajeno a ello. Dos ex futbolistas como Samu Castillejo y José Rodríguez no dudaron en burlarse de Broncano y pedir su marcha de la televisión pública.

Castillejo siempre ha destacado en mostrar su pensamiento político en todos los temas cumbre de España. Criticó al Gobierno por la invasión migratoria en Ceuta hace un par de meses y ahora quiso hacer sangra del repaso que le dio Abascal a Broncano en la entrevista: «Te ha llevado una caja para que vayas recogiendo el chiringuito ‘picha’», escribió en su perfil de Instagram mientras veía el programa junto con el hashtag «sentido común».

El ex delantero de 31 años está retirado del fútbol desde el pasado verano después de terminar su contrato con el Johor en Malasia. Jugó más de 300 partidos como profesional y marcó 26 goles en toda su carrera estando en equipos como Málaga, Villarreal, Milan, Valencia y Sassuolo.

José Rodríguez es otro de los que fue con todo contra David Broncano. Compartió en sus redes sociales el momento en el que Abascal le regaló una bandera de Ceuta a Broncano con un mensaje duro y contundente contra el presentador: «Menudo repaso le metiste Abascal», comentó. El ex futbolista de la misma edad que Castillejo jugó en equipos como el Real Madrid, Deportivo, Málaga, Galatasaray, Mainz, Fuenlabrada y otros extranjeros. Dos reacciones que han sido virales en redes sociales por la sinceridad y contundencia de señalar la «victoria» del líder de VOX en el programa de TVE con Brocano a la cabeza.